I nutrizionisti olistici combinano i principi della nutrizione e della salute olistica per un approccio onnicomprensivo alla dieta e allo stile di vita

La nutrizione olistica non è un approccio standardizzato, ma piuttosto un approccio basato sull'analisi della completa salute fisica e mentale di una persona.

La nutrizione olistica si basa sui bisogni nutrizionali unici di un individuo e sulla salute generale.

Diversi fattori che possono influenzare l'aspetto del piano sanitario di un individuo includono: carenze, allergie, intolleranze.

L'obiettivo della nutrizione olistica è creare una dieta equilibrata e uno stile di vita sano che possano avvantaggiare il corpo dalla testa ai piedi.





CHE COSA FA UN NUTRIZIONISTA OLISTICO?

I nutrizionisti olistici lavorano con i pazienti per aiutarli a identificare come la loro dieta potrebbe avere un impatto sulla loro salute fisica o mentale.

I nutrizionisti olistici possono aiutare le persone che stanno cercando di aumentare i loro livelli di energia o migliorare il loro benessere generale.

Un nutrizionista olistico per la salute si concentra sulla salute generale del tuo corpo e crea un piano nutrizionale personalizzato che si adatta esclusivamente alle tue esigenze.

Indipendentemente dall'obiettivo, i nutrizionisti olistici lavorano con ogni paziente per creare un piano per il successo a lungo termine. Lo fanno aiutando i pazienti a trovare il giusto equilibrio di nutrienti per il loro stile di vita e le loro esigenze di salute ed educandoli in modo che possano apportare cambiamenti positivi.





VANTAGGI DELLA NUTRIZIONE OLISTICA

La nutrizione olistica può aiutarti a vivere uno stile di vita più sano e farti sentire meglio fisicamente e mentalmente.

Seguire un piano nutrizionale olistico può avere una serie di effetti positivi, tra cui:

- Perdita di peso/gestione del peso

- Miglioramento della salute dell'apparato digerente

- Miglioramento della fertilità maschile e femminile

- Sollievo dalla stitichezza

- Prevenzione delle malattie

- Aumento dei livelli di energia e miglioramento dell'umore

- Miglioramento del sonno

- Riduzione della pressione sanguigna e livelli di colesterolo

- Livelli di zucchero nel sangue equilibrati

- Sistema immunitario rafforzato

- Miglioramento del tono e della consistenza della pelle





COSA PUOI ASPETTARTI DA UNA ALIMENTAZIONE OLISTICA?

La nutrizione olistica non è una dieta, è uno stile di vita. A differenza di alcune diete alla moda che possono rivelarsi insostenibili nel tempo, la nutrizione olistica è pensata per essere un cambiamento nello stile di vita che ti offre una vita sana e longevità

Le guide dietetiche per la nutrizione olistica spesso coinvolgono:

- Mangiare cibi integrali, crudi e biologici

- Bere la quantità di acqua consigliata

- Ridurre l'assunzione di zucchero, colesterolo e sodio

- Evitare gli alimenti trasformati

Vivere uno stile di vita sano richiede impegno. Tuttavia, una volta che senti gli incredibili vantaggi di seguire le linee guida nutrizionali olistiche, non ti sentirai tentato di smettere.

La nutrizione olistica non solo può ottimizzare la tua salute e aiutare a bilanciare la tua dieta, ma può anche svolgere un ruolo nella prevenzione delle malattie.

Ecco alcune malattie che la nutrizione olistica può aiutare a prevenire:

- Cardiopatia

- Cancro

- Obesità

- Osteoporosi

- Diabete





QUAL'È LA DIFFERENZA TRA UN NUTRIZIONISTA CONVENZIONALE E UN NUTRIZIONISTA OLISTICO?

Nutrizionisti olistici e nutrizionisti convenzionali hanno molto in comune. In effetti quella dell'alimentazione è generalmente una carriera che ricade sotto l'ombrello olistico, poiché si concentra sempre su come la dieta influisce sul corpo.

La nutrizione olistica va oltre per affrontare il modo in cui i fattori dello stile di vita e la dieta interagiscono per influenzare la salute. Inoltre, la nutrizione olistica si concentra sull'educazione dei pazienti in modo che abbiano un ruolo maggiore nella propria salute.

Un nutrizionista convenzionale di solito pratica la nutrizione medica in un ospedale, in un ambiente medico o persino in una mensa scolastica e si concentra maggiormente su calorie, macronutrienti e politiche alimentari.

L'obiettivo principale della nutrizione olistica è educare e consigliare le persone sui modi per sostenere l'intero corpo attraverso una corretta alimentazione, stile di vita e cura di sé.





