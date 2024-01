Ai Golden Globe 2024 Oppenheimer ha vinto in 5 categorie tra cui miglior film, miglior regia, miglior attore non protagonista (Robert Downey jr), miglior colonna sonora e miglior attore (Cillian Murphy).

Seguono con 2 premi a testa Barbie (miglior blockbuster, miglior canzone), The Holdovers (miglior attore PaulGiamatti, miglior attrice non protagonista Da'Vine Joy Randolph), Povere Creature! (miglior film comedy/musical, miglior attrice Emma Stone), Anatomy of a Fall (miglior film internazionale, miglior script).

Tra le sorprese più eclatanti rispetto alle previsioni della vigilia spiccano la vittoria del film francese Anatomy of a Fall nella categoria Miglior sceneggiatura e quella del meraviglioso film di Hayao Miyazaki The Boy and Heron che ha battuto Spider-man: Across the Spider-Verse nella categoria Miglior film d’animazione.