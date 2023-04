E' stato lo stesso presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, a premiare con la President's Cup il capitano del Metallurg Zhlobin, squadra che per il secondo anno consecutivo ha vinto l'Extraliga bielorussa dell'hockey ghiaccio, superando in gara-7 in trasferta il Neman Grodno con il punteggio di 1-0.

Da sempre grande appassionato di questo sport, tanto da farsi ritrarre spesso con la stecca in mano, Lukashenko è sceso sul ghiaccio sui pattini, non senza qualche goffo movimento, anche dovuto alla sua mole imponente.

E' stato però lui a reggere la pesante coppa e a consegnarla alla squadra vincente, cosa che non è riuscita a una delle due bellissime hostess presenti, pesantemente scivolata sul ghiaccio (come si può notare nella foto).

A decidere la partita il gol di Pavel Kupchikhin, ma fondamentale è stato anche lo shutout di Alexander Samoilov.