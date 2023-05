Un trend estetico che negli ultimi anni ha sempre più preso piede tra donne (e uomini) di tutto il mondo. Un trattamento divenuto fondamentale per tutti coloro che non rinunciano a voler risaltare il proprio sguardo. Oggi vi parleremo del nostro miglior alleato per ciglia e sopracciglia, la laminazione. Ma cos'è esattamente? E' un trattamento che agisce nella profondità del pelo arricchendolo e facendogli acquisire corpo, forza e splendore.

Completamente indolore e non invasivo, è possibile adattarlo a svariati tipi di ciglia o sopracciglia gara un look naturale ma definito, che non ha bisogno di nessun mantenimento e dura fino a 6-8 settimane.

Se stai cercando un modo semplice e naturale per ottenere ciglia e sopracciglia più nutrite e definite, la laminazione rappresenta la soluzione. E se vuoi provare con un marchio affidabile e di qualità, oggi ti parleremo del brand che fa per te, My Lamination.



Prodotti di altissima qualità, formulati con ingredienti sicuri per garantire il massimo comfort durante il trattamento fanno sì che My Lamination occupi un posto al vertice nel campo della laminazione, vantando oltre 20 premi internazionali e nazionali, inclusa la prestigiosa certificazione "100 Eccellenze Italiane". Il continuo studio con professionisti del settore, coniugato ad una formazione specifica e mirata, garantisce inoltre un totale aggiornamento sulle ultime tendenze e tecniche nel campo della laminazione ciglia e sopracciglia. Un vero e proprio fiore all'occhiello nel panorama italiano ed internazionale.



Se desideri sperimentare i risultati sorprendenti che la laminazione ciglia e sopracciglia può offrire, ti invitiamo a provare i prodotti con il marchio My Lamination. Fiduciosi che ne rimarrai estasiato dalla qualità e dedizione alla perfezione.



Scegli My Lamination e sii anche tu, uguale a nessuno.