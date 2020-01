Ciao a tutti! Il mio nome è Safira, sono un esemplare di Milanese e vivo in una Giungla chiamata Milano. Ogni giorno quando mi alzo per andare al lavoro so che dovrò attraversare un’intera Giungla di strani esemplari prima di giungere alla mia destinazione e che dovrò lottare con molti animali che vivono all’interno di Milano!

Il primo tipo di animale si chiama Scimmia Non Molto Evoluta; una volta era considerato un animale raro, adesso mio malgrado, non lo è più. La Scimmia Non Molto Evoluta è un animale che non si stacca mai dal suo cellulare ed impedisce agli altri animali di circolare in modo beato per la giungla. Ha un prolungamento del braccio che termina con quello che una volta era un apparecchio esterno al suo corpo, ma che poi con il tempo è diventato parte dello stesso animale (che bella l’evoluzione!). Questo animale potrebbe anche considerarsi tranquillo, però è di intralcio a tutti gli altri animali della giungla che, come me, devono correre per sopravvivere! Si mettono davanti agli altri ed iniziano a rallentare in modo inspiegabile e tengono la testa sempre rivolta verso il basso, rivolti verso il loro nuovo prolungamento.

Poi nella giungla si può trovare anche il Canguro Al Contrario. Questo animale forse è il più fastidioso di tutti; porta sul dorso una sacca (invece che sul davanti come i Canguri dell’Australia), molto simile ai nostri zaini, e lo sbatte di continuo addosso agli altri animali, urtandoli anche in modo feroce, insomma un animale non proprio simpatico!

Poi ci sono i Delfini Non Belli E Simpatici (tanto per rimanere sempre in tema di simpatia!), che è una specie di per se tranquilla e carina come i Delfini che popolano i nostri mari, se non fosse che alle volte senza alcun motivo apparente decidono di emettere degli ultrasuoni usando un livello di decibel molto elevato! E invece di essere percettibile solo all’udito di altri loro simili (come per i Delfini sopra citati) sono udibili da tutti noi, per nostra grande sfortuna!

Insomma la nostra vita in città è una vera e propria Giungla in cui, ogni mattina e ogni sera, il povero Milanese si deve immergere e deve riuscire a sopravvivere in mezzo a tutti questi esemplari di animali, non propriamente adorabili! Ma d’altronde, come fa l’antilope appena sveglia nella Savana, così fa anche il Milanese all’interno della Giungla Milano; si alza e corre per non essere divorato ed incorporato da strani animali.

Questa è la mia Giungla Metropolitana.

Questa è la nostra Giungla.