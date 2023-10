Nel mondo moderno, la produttività è essenziale, sia che tu stia lavorando da casa o in ufficio. Il Pc Fisso i7 Intel Core è stato progettato per soddisfare le tue esigenze e garantirti prestazioni avanzate per affrontare qualsiasi compito. Vediamo perché questo computer desktop è la scelta perfetta per coloro che cercano di elevare la loro produttività.

La Potenza dell'Intel Core i7

Al centro del Pc Fisso i7 Intel Core c'è il processore Intel Core i7-4770. Questo processore è noto per le sue prestazioni potenti e la sua capacità di gestire attività complesse senza problemi. Che tu debba elaborare dati, creare presentazioni o lavorare su progetti grafici, l'Intel Core i7 può farlo senza sudare. Con una frequenza turbo fino a 3,900 GHz e 8 MB di cache, non dovrai mai aspettare che il tuo computer ti segua.

Velocità e Spazio di Archiviazione

Il Pc Fisso i7 Intel Core è dotato di 16 GB di RAM DDR3 DIMM, il che significa che puoi aprire molte applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti. Il multitasking diventa un gioco da ragazzi, consentendoti di passare facilmente da un compito all'altro. Inoltre, con un SSD M.2 da 250 GB della PNY CS900, avrai spazio sufficiente per tutti i tuoi file e documenti importanti. L'accesso ai dati è veloce grazie alle velocità di lettura e scrittura elevate, permettendoti di lavorare in modo efficiente.

Windows 11 Pro e Office 2019

Il sistema operativo Windows 11 Pro offre una piattaforma stabile e moderna per la tua produttività quotidiana. E con Office 2019 incluso, hai accesso a strumenti come Word, Excel e PowerPoint per creare e modificare documenti con facilità. Sia che tu stia scrivendo rapporti, facendo analisi dati o preparando presentazioni, avrai tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano.

Connettività Semplificata

Il Pc Fisso i7 Intel Core è dotato di connettività WiFi inclusa, eliminando la necessità di cavi e semplificando la tua connessione alla rete. Inoltre, l'alimentatore da 250W con ventola termoregolabile mantiene il sistema fresco anche durante le sessioni di utilizzo intensivo. È progettato per offrirti la massima comodità.

Garanzia di 24 Mesi

Per garantirti tranquillità, la DFR System offre una garanzia di 24 mesi su tutti i componenti del PC. Ogni componente è coperto, e i prodotti vengono consegnati nelle stesse condizioni in cui sono arrivati, garantendo la massima protezione per il tuo investimento.

In conclusione, se stai cercando un computer desktop che ti consenta di massimizzare la tua produttività, il Pc Fisso i7 Intel Core è la scelta ideale. Con prestazioni avanzate, spazio di archiviazione veloce e strumenti software essenziali, questo PC desktop ti aiuterà a ottenere di più in meno tempo, liberando così più tempo per te stesso. Eleva la tua produttività con il Pc Fisso i7 Intel Core.

