Sono un megaschermo di 15 mila metri quadri ad altissima definizione e un avanzato sistema audio di oltre 160 mila diffusori, capaci di offrire alla loro musica un suono compatto, definitissimo, impensabile negli stadi e nelle arene, a impressionare e caratterizzare l’epopea di Achtung Baby, rappresentazione dedicata al suo trentennale. Il contenitore è alto 112 metri e pesante 130 mila tonnellate. Per gli eroi di One è il primo show stanziale. Insomma, l’idea di portare a Las Vegas nello scorcio del 2023 le nuove energie di Bono Vox e compagni è risultata vincente.





Il contesto

Formidabili i video, a cominciare da quello iniziale, che durante Zoo station sembra sfondare la parete alle spalle del piccolo palco a forma di giradischi (ispirato ad una realizzazione di Brian Eno) per aprire la sfera al mondo che gli gira attorno. Bandiere di fuoco nel deserto, omaggi ad Elvis, soffitti di numeri colorati che sembrano precipitarti addosso, insetti, nature morte in bianco e nero che si animano prendendo colore, la stessa Las Vegas che pulsa il time-lapse davanti all’obiettivo, eccitano il nervo ottico esaltando il suono. Unico rischio è probabilmente quello che il contenitore si fagociti il contenuto, ma impatto e storia della band riescono a tenere le cose in equilibrio.





Il suo nome è Bono Vox

Il 2023 non è solo l'anno dell’avventura di Las Vegas ma anche quello della pubblicazione di un romanzo che vede la presenza di Bono Vox e il suo sodale "The Edge". Con i loro interventi danno lustro e spessore a un romanzo attuale. Il libro titola Il suo nome è Bono Vox (LINEA-R, pag. 260). L'autore è Mimmo Parisi. Nello scritto si parla in particolar modo dei soldati ucraini inviati in prima linea.

Il protagonista del romanzo, Il suo nome è Bono Vox, è un diciannovenne di nome Denys che, in seguito all’attacco russo del 24 febbraio 2022, si ritrova a combattere nel fango della trincea. L’intreccio narrativo si muove intorno a Denys e suo fratello Sergey. Essi trascorrono l’infanzia in un decrepito istituto; l’unica distrazione che hanno è la proiezione di una vecchia pellicola di Charlot, Il monello. Non amano quei muri che li separano dall’esterno, vagheggiano di essere accolti dai loro genitori che tuttavia non sanno dove siano, o da un vagabondo come quello del film.





L'evasione

Con l’amico Pyotr fanno l’esperienza di una fallimentare evasione. Ormai adolescenti sono adottati, il primo da un’aristocratica famiglia russa, il secondo da una ucraina. Alcuni mesi prima che la Federazione Russa invada l’Ucraina, perdono i contatti. Sotto il chiasso malefico delle bombe, Denys incontra Alexandra, la ragazza che gli darà un motivo per non correre sbigottito contro il fuoco nemico. Intanto il vocalist Bono Vox e il chitarrista "The Edge" degli U2, attirano l’attenzione mondiale sull’Ucraina. Nello scenario disperato del conflitto, i due fratelli riescono inaspettatamente a incontrarsi; tuttavia i due ormai combattono all’ombra di bandiere diverse.