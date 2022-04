Il 23 aprile 2022 l’Accademia Angelico Costantiniana di arti, scienze e lettere ha organizzato in Roma, presso il Circolo Ufficiali della Marina, un Convegno dal titolo:” Tra Atlantico e Golfo Persico: quale Mediterraneo?”. Si è trattato di un evento di successo anche grazie al talento organizzativo del giovane manager Armando Cinquegrana, al quale da oltre un anno sono stati affidati compiti di alta responsabilità all’interno della storica Accademia fondata nel 1949.



Al Convegno hanno partecipato S.E. Mario Boffo, già Ambasciatore d’Italia con prestigiosi incarichi in Congo, Yemen, Spagna, Belgio (presso la NATO) e Canada. Il Contrammiraglio Cesare Ciocca membro, tra l’altro,del Centro Studi di Geopolitica e Strategia Marittima, del Centro Studi sul Valore Militare e dell’Associazione regionale Dauphiné- Savoie dell’Istituto Alti Studi per la Difesa Nazionale francese e docente presso l’Università Niccolò Cusano di Roma per i master post universitari in Politica Militare Comparata. Il Prof. Gianfranco Lizza già Ordinario di Geografia Politica ed Economica nell’Università La Sapienza di Roma, considerato tra i maggiori studiosi di geopolitica. Due giornalisti dell’Associazione della Stampa Estera il Dr Mahdi El Nemr, corrispondente per diversi media kuwaitiani e il Dr. Mourad Rouighi Corrispondente di Media algerini ed arabi in Italia, hanno completato il tavolo degli oratori presieduto dall’ Avv. Eleonora Di Prisco, Delegato alle Relazioni Pubbliche dell’Accademia Angelico Costantiniana .

Nel parterre era presente anche un rappresentante diplomatico del Sultanato dell'Oman. Dopo i Saluti del Presidente Avv. Alessio Ferrari Angelo-Comneno di Tessaglia, gli oratori hanno analizzato le prospettive attuali e future di quella parte del globo che ormai è definita dagli esperti come Mediterraneo allargato. Tale concetto è nato dall’esigenza di definire in maniera nuova quell’area che ha il Mediterraneo come bacino principale, collegandolo però a tutti i mari e a tutte le aree che lo circondano e che, apparentemente, non rientrano nel suo ambito. Preso insieme ad altre aree ed altri bacini ad esso vicini o collegati culturalmente, politicamente e geograficamente, il Mediterraneo è oggi come non mai il centro di interessi strategici fondamentali ad esso connessi e continua ad essere una delle aree più importanti per il commercio internazionale. Va dato merito all’Accademia Angelica Costantiniana di aver organizzato il Convegno che, insieme ad altri già presentati di recente, sta portando avanti un programma di studio e approfondimento di storia e politica internazionale che si propone di creare contatti di carattere diplomatico, informali ma sempre utilissimi, in un mondo che sta vivendo un cambiamento ancora più profondo rispetto a quello avvenuto dopo il “crollo del muro di Berlino” del 1989.