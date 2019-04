Il GDR di Harry Potter è su Rolenet

Il Gioco di Ruolo di Harry Potter è tra i più longevi nella piattaforma e i più amati da sempre. Una saga che riesce sempre a riunire i fan di tutto il mondo, dalla serie dei tre protagonisti più amati Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley, fino ai nuovi personaggi della saga "Animali Fantastici e dove trovarli".

Harry Potter Gdr permette una vasta scelta di personaggi dunque, grazie ad un mondo curato da J.K. Rowling fin nei più piccoli particolari. Col tempo così, il gdr non si è più limitato ai più celebri personaggi della saga conosciuti da tutti, ma anche con storie inventate e di fama tutta interna al sito.

Nel gdr di Harry Potter potrai creare tu la tua storia ed ambientarla nel mondo o nell’epoca che più preferisci: dall’epoca dei Malandrini a quella dei Fondatori, dalla Stroia originale al mondo Americano con Macusa e le suo attesissime avventure.

Qualsiasi sia la tua scelta e la tua storia, potrai trovare luoghi personalizzati in cui ruolare e ambientarti, trovare nuovi maghi e streghe ogni giorno che popolano questi ambienti, provare i tuoi incantesimi e combattere, divertirti, scherzare e conoscere nuovi personaggi con gli oggetti tipici del mondo magico. Entra ad Hogwarts o nelle scuole magiche e vivi la magia!

Molti i giochi a disposizione: sia da solo, salendo di livello e diventando master, sia in compagnia. Avrai posti per ruolare ma ricorda: tutto in completa libertà!

Infatti su Rolenet, non ci sono obblighi di ruolata, di tempo, nè alcun altro: solo quello di rispettare gli altri giocatori. In questo modo, potrai entrare ed usare il tuo profilo quando hai tempo, quando più ne hai voglia e negli orari che preferisci: troverai sempre qualcuno pronto a ruolare! Consigliato, per continuare a vivere la magia con cui siamo cresciuti.



Entra gratis qui: Harry Potter GDR...