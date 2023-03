Aveva 17 anni lo studente della scuola superiore F. Enriques di Castelfiorentino deceduto all'ospedale di Careggi (Firenze), dove ieri era stato ricoverato dopo aver accusato un malore durante una lezione.

Un'insegnante e una collaboratrice scolastica avevano prestato i primi soccorsi. Successivamente erano intervenuti la Misericordia di Castelfiorentino e l'automedica inviata sul posto dal 118.

Il giovane, trasportato con l'elisoccorso Pegaso atterrato nel campo sportivo vicino alla scuola, era arrivato in ospedale in condizioni gravissime e, nonostante gli sforzi del personale medico, purtroppo non ce l'ha fatta. Previsti accertamenti medico-legali per individuare le cause del decesso.

Così, in una circolare, la scuola ha espresso le proprie condoglianze per l'accaduto:

"Da ieri abbiamo aperto una unita di crisi con la psicologa scolastica per il supporto ai compagni di classe e ai docenti e ai collaboratori scolastici. Al momento non si conosce la data delle esequie, a cui parteciperemo coralmente esprimendo il nostro cordoglio alla famiglia. Tutti noi abbiamo trascorso il resto della giornata e anche la notte in angosciosa attesa di un miracolo ma così non è stato. Oggi tutta la nostra comunità scolastica piange la perdita di una giovane vita, troppo presto e così proditoriamente sottratta all'amore della sua famiglia e all'affetto di tutti noi. Le nostre preghiere e il nostro cordoglio accompagnano in questo tragico momento il pensiero vivo e forte di chi continuerà a essere nei nostri cuori e nei nostri ricordi".