Influencer o perditempo?

Oggi grazie al web abbiamo modo di conoscere dati, statistiche scoprire usi e consumi che prima ci erano negati per mancanza di mezzi... una di queste analisi riguarda le aziende. Pare che il 78% dei Brand si sia appoggiato nell'ultimo anno agli influencer per il proprio prodotto o servizio, la stessa indagine ha affermato che il 90% di loro ritiene che la cosa sia altamente produttiva per la propria azienda.

Ma che cosa vuol dire tutto questo?

Che ormai il denaro investito per le pubblicità viene impiegato in maniera completamente diversa da quello che era fino a qualche anno fa. Oggi a farla da padroni sono appunto gli influencer, forse è questo il motivo per cui nascono così tanti canali YouTube. Oggi vi parliamo del canale chiamato "Chiedilo a Silvietta tua", un canale che nasce un po' al rallentatore, un solo video pubblicato un paio di mesi fa e poi una pausa fino alla svolta decisiva, quando sullo stesso canale compare un video ogni giorno.

Chi c'è dietro a questa trovata pubblicitaria, a questo canale? Una semplice ragazza bionda che poi è colei che si propone come influencer o un vero e proprio team di professionisti che vogliono far nascere ed esplodere il progetto su questo nuovo social che ha attirato l'attenzione dei media internazionali?

Per scoprirlo non ci resta che iniziare anche noi da semplici curiosi a seguire questa nuova rubrica YouTube intitolata 'Chiedilo a Silvietta tua', che si propone di dare consigli a tutti senza distinzione di razza ed età.. quindi coinvolti troviamo giovani donne, avvocati, dipendenti, imprenditori ecc. Vedremo come andrà a finire nei prossimi mesi e quante opinioni e commenti se non critiche, solleverà questo nuovo canale "Chiedilo a Silvietta tua".