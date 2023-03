La pandemia, la crisi economica, il cambiamento climatico, la guerra in Europa, piccoli e grandi problemi personali a volte possono mettere a dura prova la nostra resistenza.

Sarebbe utile, ogni tanto riposare la mente. Purtroppo, non è facile arrivare alla disconnessione, neanche di notte, durante il fine settimana o in vacanza. Possiamo, però, adottare alcune semplici abitudini in grado di aiutarci a conseguire questo obiettivo. In fondo è anche lo scopo della meditazione, della ultima nata mindfulness. Da alcuni anni la meditazione sta assumendo un’importanza sempre più determinante nella vita delle persone, non a caso nascono centri per la meditazione, che sperimentano nuove tecniche.

La meditazione, in passato era utilizzata per raggiungere la pace e l’illuminazione, oggi le tecniche si sono affinate e dai vari tipi di meditazione, come anche dallo Yoga si possono ottenere risultati sorprendenti, che riguardano la salute mentale, la riduzione dello stress e il raggiungimento di obiettivi importanti anche in altri campi della vita.

Una delle caratteristiche del nostro cervello è la plasticità, vale a dire, la capacità di creare continuamente nuove connessioni neuronali per adattarsi all’ambiente. Si tratta quindi, di una questione di allenamento. Anche la tecnologia è al servizio del benessere mentale come spiega un articolo su lifestyleslow.com

Per mantenere il nostro cervello in salute è importante NON fare le seguenti azioni:

Respirazione di fumi esalati da prodotti di pulizia tossici Mangiare alimenti che contengono coloranti o dolcificanti artificiali Ascoltare in cuffia musica a tutto volume Isolamento sociale Tempo eccessivo trascorso davanti a uno schermo Consumo eccessivo di zuccheri Sedentarietà Cattiva routine del sonno

I 5 esercizi che gli esperti raccomandano per spegnere la mente e rilassare il cervello sono: