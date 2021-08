AMMINISTRATIVE 2021 - SARAH IENCO



Chi si propone a governare questa città ha tutto il mio rispetto, non è facile prendersi un impegno con i propri vicini, parenti, amici.Mi hanno insegnato a non fare promesse Se non sei sicuro di mantenerle, così io non prometto, chi mi conosce non ha bisogno che io prometta, e chi non mi conosce imparerà a conoscermi con i fatti.Fatti, non racconti fantasiosi di una città moderna, all'avanguardia, protetta, sicura, ricca e felice. Questo lasciamolo fare ai politici, noi non siamo politici, noi siamo cittadini che amano la propria città e la vogliono vivere, ogni giorno, con orgoglio, dignità, e anche con un poco di presunzione, perché io, SARAH IENCO, sono ORGOGLIOSA di essere SAMMARITANA e nessuno me lo potrà mai togliere.Sono sicura che con il nostro aiuto le cose cambieranno, facendo un piccolo gesto, tutti noi nella cabina elettorale, un piccolo gesto fatto da tanti diventerà un grosso cambiamento per la nostra Città.Se hai piacere di votarmi.Per le prossime amministrative concorrerò nella lista di CentroDestra "Adesso".

Sarah Ienco, Amministratrice del gruppo #UNITISIAMOFORTI