La corsa al vaccino contro il Covid-19 è appena iniziata e già si scoprono i... "furbetti del vaccino".

Ogni nazione ha predisposto - più o meno - un proprio piano per le vaccinazioni, dando la priorità ai settori più a rischio, a partire dal personale medico e dalle persone ricoverate in strutture per anziani. Ma ci sono persone che non amano fare la fila.

Se in Italia, 400mila dosi di vaccino sarebbero state utilizzate per vaccinare persone non considerate a rischio, negli Stati Uniti d’America è scoppiato il caso Hollywood, dove i divi del cinema starebbero facendo carte false pur di farsi somministrare una dose di vaccino anti-Covid... senza attendere il proprio turno.

Ma se esistono i furbetti, ci sono però anche gli esempi opposti, come quello rappresentato da Harrison Ford (78 anni) che ha fatto 2 ore di fila presso una scuola californiana per farsi vacicnare. Stesso discorso per l'ex Governatore della California, Arnold Schwarzenegger (73 anni), Frank Marshall (74 anni) e Steve Martin (75 anni).

Variety, però, ha pubblicato un'intervista a Robert Huizenga, medico di molte star di Beverly Hills, in cui ha dichiarato di aver ricevuto offerte da oltre 10mila dollari da molti "VIP" che volevano ricevere il vaccino senza attendere.