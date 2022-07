Ancora un pole per Charles Leclerc con quella conquistata questo sabato sul Paul Ricard di Le Castellet, nelle qualifiche per il GP di Francia: la settima in dodici gare. Il pilota della Ferrari, con il tempo di 1:30.872 è stato il più veloce in Q3, superando di 3 decimi la Red Bull di Verstappen e di mezzo secondo quella di Perez.

A dire il vero, oggi la Ferrari avrejbbe potuto guadagnarsi le prime due posizioni in griglia, ma Sainz, dopo aver montato la nuova power unit partirà dall'ultima fila. Così, il pilota spagnolo, che ha partecipato e superato la prima e seconda sessione delle qualifiche per contendere la penultima posizine a Magnussen (Haas) che ha il suo stesso problema, nella terza si è limitato ad aiutare il compagno di squadra regalandogli un po' di scia nel secondo settore.

Primo degli altri, comunque sotto il secondo, Lewis Hamilton, alla guida di una Mercedes che, rispetto alle ultime sortite sembra aver fatto un passo indietro. Il sette volte campione del mondo partirà in secondo fila, davanti alla McLaren di Lando Norris e all'altra Mercedes di George Russell.

In quarta fila, ci saranno la Alpine di Fernando Alonso e l'Alpha Tauri di Yuki Tsunoda, mentre degli altri due qualificatisi in Q3, Kevin Magnussen non è neppure sceso in pista e Sainz si è limitato solo ad aiutare Leclerc.



Nelle dichiarazioni del dopo qualifiche, Leclerc si è detto "sorpreso" che la Ferrari fosse così veloce perché la Red Bull nelle libere sembrava avere un passo migliore. In base a quello che si è visto oggi, la Red Bull riesce a far meglio, rispetto alla Ferrari, solo nel secondo dei tre settori del circuito.

"E' stato un ottimo giro", ha detto Leclerc. "Ho faticato tutto il weekend per mettere insieme un giro e sono riuscito a farlo. Ma devo dire grazie a Carlos perché senza di lui Vgerstappen sarebbe stato molto più vicino".

Questo è quanto ha detto Verstappen: "Nel complesso ci è mancato qualcosa in qualifica, forse un po' di grip. È stato più complicato di quanto avrei sperato, ma abbiamo ancora una macchina da corsa soddisfacente. Domani faremo meglio. Siamo veloci sui rettilinei e possiamo usarlo".

Domenica la gara inizierà alle ore 15:00. Nessun pericolo di pioggia. I problemi, però, potrebbero essere causati dalla tempertura dell'asfalto, visto che per domani sono previsti 34° C, e dal vento che però non dovrebbe superare i 20 Km/h.