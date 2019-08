L'arte classica è un'eredità in perdita. La grande maggioranza delle opere d'arte prodotte nell'antica Grecia e Roma non sopravvive più. I dipinti sono marciti, sbriciolati o bruciati. Statue di marmo furono distrutte o perite in forni da calce medievali. Per quanto riguarda la scultura in bronzo, ha sofferto a causa del suo valore materiale intrinseco, con statue fuse e riciclate nei secoli successivi.

Il bronzo era un materiale importante e prestigioso nell'arte classica. La statuaria in bronzo su larga scala era estremamente difficile da realizzare, ma nella migliore delle ipotesi offriva un dinamismo e una sottigliezza che raramente sono abbinati alla pietra. La scultura in bronzo inizia con la modellazione dell'argilla e della cera, e contrasta con il processo spietato e riduttivo della scultura del marmo in cui una mossa falsa con lo scalpello o un inaspettato difetto nella pietra può portare al disastro. Sia le statue in marmo che quelle in bronzo riempivano le città e i santuari del mondo greco-romano, ma i bronzi sembrano essere stati tenuti in grande considerazione. Il visitatore moderno di un sito classico troverà spesso le basi di pietra per le statue di bronzo perdute. Hanno lasciato le loro "impronte" dietro - le cavità in cui i piedi di bronzo erano attaccati al piedistallo - come se fossero appena scesi e se ne fossero andati.

È impossibile quantificare la scala di ciò che abbiamo perso. Quando lo scrittore di viaggi del II secolo Pausania visitò il grande santuario di Olimpia, notò 69 antiche statue di bronzo di vincitori nei giochi olimpici del V secolo a.C. Questi sarebbero stati monumenti di alta qualità di maestri scultori. Sebbene siano state trovate 13 delle loro basi, non esistono altre tracce delle sculture. L'enciclopedico romano Plinio il Vecchio, che dedicò il libro 34 della sua storia naturale al bronzo, riporta la pretesa che c'erano 3.000 bronzi greci a Rodi e altrettanti ad Atene, Olimpia e Delfi.

Un altro fatto significativo è che la nostra conoscenza di famosi scultori di bronzo greci, che deriva principalmente da autori successivi come Plinio, non è correlata alle prove dell'archeologia. Ci viene raccontato molto di questi maestri classici: Fidia, famoso per le sue colossali immagini di culto rivestite in oro e avorio, ma anche cast di bronzi; Polykleitos che teorizzava le proporzioni ideali nel suo trattato chiamato Canon; Myron che fu particolarmente elogiato per le sue statue di atleti simili alla vita; e il prolifico Lisippo, che lavorò per Alessandro Magno e compì una vasta gamma di argomenti che includevano l'Apoxyomenos (un atleta che raschiava olio dalla sua pelle) e la curiosa denominata "Intoxicated Flute-Girl" (temulenta tibicina). Oggi nessuno dei loro capolavori esiste e il più vicino che otteniamo è attraverso stuzzicanti iscrizioni su basi. In totale, meno di 30 statue di bronzo su larga scala sostanzialmente intatte sopravvivono dalla Grecia classica ed ellenistica.

Quindi lo storico dell'arte classica che cerca di catturare l'eredità perduta della scultura in bronzo ha spesso dovuto cercare procuratori. Dalla seconda metà del XIX secolo, questi sono stati trovati in statue di marmo di epoca romana, alcune delle quali sembrano imitare o addirittura replicare bronzi perduti di età molto precedente. Fu Adolf Furtwängler (1853–1907) a fare di più per promuovere il valore delle sculture romane, classificando il marmo come copie di opere perdute. Nel suo Meisterwerke der griechischen Plastik (1893), Furtwängler ha avanzato un metodo di Kopienkritik (copia-critica), che ha prevalso nella storia dell'arte classica fino a poco tempo fa. Le critiche alla copia hanno riconosciuto che molte sculture romane aderivano da vicino e coerentemente a stili che furono sviluppati per la prima volta nella Grecia classica secoli prima. Inoltre, spesso esistevano numerosi esempi di figure particolari, rafforzando l'impressione che dietro di loro si trovasse un prototipo perduto. Data l'ammirazione dei romani per gli scultori della Grecia classica, era ragionevole supporre che queste repliche fossero copie di antichi capolavori realizzati per l'ornamento di case o spazi pubblici ricchi. Alcuni dei bronzi classici più famosi come il Doryphoros ("Spear Bearer") di Polykleitos e il Diskobolos ("Discus Thrower") di Myron sono stati identificati in copie romane.

La ricerca negli ultimi 20 o 30 anni ha iniziato a svelare una realtà più complessa dietro questo quadro tradizionale di copie romane e capolavori greci perduti. Il Doryphoros di Polykleitos è un buon esempio. Il rinomato bronzo nudo, originariamente progettato intorno al periodo del Partenone (circa 440 a.C.), divenne anche nell'antichità un sinonimo di perfezione corporea, e una delle sue copie in marmo trovate a Pompei è stata illustrata nella maggior parte dei manuali di arte greca mai scritto. Un'altra copia, tuttavia, proveniente dalla Villa dei Papiri di Ercolano - anch'essa una rara sopravvivenza in bronzo - assume la forma di un busto. Perché rappresentare il corpo più famoso nell'arte con una copia della sua testa? E perché l'iscrizione scolpita sul davanti registra il nome del copista ("Apollonio figlio di Archia, l'ateniese") senza menzione dei grandi polichleitos? Un cumulo di prove di questo tipo suggerisce che i copisti romani e i loro clienti potrebbero aver avuto motivazioni del tutto diverse dalla mera emulazione. Inoltre Vincenzo Franciosi ha recentemente sostenuto, in modo persuasivo, che le "copie" di Doryphoros sono state erroneamente identificate da sempre.

La scarsità di scoperte di bronzo greche e la dipendenza forzata di un secolo dalle presunte repliche nel marmo hanno dato ai bronzi esistenti un fascino e una mistica che ha spinto alcuni di loro nella cultura popolare. Nessuno è più famoso dei due Bronzi di Riace, portati fuori dal mare al largo della Calabria nel 1972. Questi guerrieri nudi e con la barba furono fatti intorno alla metà del V secolo a.C. e rappresentano il più alto artigianato del periodo, ma il loro contesto originale è sconosciuto e c'è stato un piccolo consenso sulla loro origine e uso. Nella ricerca disperata di maestri scultori perduti, i Bronzi di Riace sono stati attribuiti in modo inconcludente alla mano di Pheidias, Polykleitos, Alkamenes, Onatas e Myron ... Nei 42 anni dalla loro apparizione questi modelli ideali di mascolinità greca sono apparsi su francobolli italiani, ispirò artisti moderni come Elisabeth Frink, prestò servizio come locandine turistiche e apparve sulla copertina di una rivista pornografica. Nel 2014 sono stati al centro dello sdegno quando sono emerse le immagini del fotoreporter Gerald Bruneau in cui erano drappeggiate con un perizoma di pelle di leopardo, boa rosa e velo da sposa.

I Bronzi di Riace sono solo i più famosi di una successione di statue classiche o frammenti che sono stati estratti dal Mediterraneo, il che suggerisce che la scultura in bronzo era spesso in movimento, molto probabilmente in carichi di bottino, oggetti d'antiquariato commerciabili o addirittura rottami di metallo in il periodo romano o successivo. Una scoperta al largo della costa può essere una manna dal cielo per l'industria turistica di una piccola comunità greca o italiana, come nel caso della superficie del satiro danzante Mazara del Vallo, un'immagine potente e sovradimensionata della baldoria dionisiaca, che è stata trovata vicino a quella città siciliana nel 1998. Anche qui l'aura dell '"originale in bronzo" ha catturato l'immaginazione di studiosi e giornalisti e il satiro è stato immediatamente dichiarato un capolavoro originale dalla mano di Prassitele, il famoso IV secolo- AC creatore di Afrodite di Knidos. Secondo un eminente archeologo, la forma del pene ha fissato definitivamente la paternità. Altri sono rimasti più scettici.

L'abilità di Praxiteles in bronzo ha fatto di nuovo titoli popolari nel 2004, quando il Cleveland Museum in Ohio ha acquistato in modo controverso una statua in bronzo di un giovane nudo in piedi per uccidere una lucertola su un albero o una colonna. Il tipo di figura è ben riconosciuto come derivante dal Sauroktonos ("Lizard Killer") realizzato da Prassitele a metà del IV secolo a.C. È noto da diverse copie romane su larga scala e numerose rappresentazioni su altri media. Tra le copie c'è un famoso bronzo della collezione Albani che nel 18 ° secolo J.J. Winckelmann esitò a considerare l'originale. Il fascino dell'originale in bronzo si rivelò una tentazione più forte quando fu annunciata per la prima volta la statua di Cleveland, con il museo stesso e diversi accademici di spicco che affermavano ottimisticamente che questa non era una copia tardiva ma il prototipo prassitiano stesso.

Nessuna di queste controverse statue appare in una grande mostra itinerante che ha aperto a Palazzo Strozzi a Firenze questa primavera, e ora viaggia al J. Paul Getty Museum di Los Angeles e alla National Gallery of Art di Washington, DC, ma la mostra continua ha diverse decine delle migliori e più interessanti sopravvissute dell'antica scultura in bronzo. Mentre le ramificazioni della copia e della replica sono tra i suoi temi principali, "Power and Pathos: Bronze Sculpture of the Hellenistic World" prende le distanze deliberatamente dalla preoccupazione di trovare originali classici. L'inclusione di una base di statua "firmata" per una scultura di Corinto realizzata dallo stesso Lisippo è un allettante promemoria di ciò che ci manca e che non potremo mai recuperare completamente. Concentrandosi sul mondo ellenistico (IV-I secolo a.C.), la mostra accende i riflettori su un periodo un po 'trascurato nella storia della scultura classica in bronzo. Offre opere stellari come lo straordinario studio sensibile nel tardo realismo ellenistico noto come "The Worried Man" di Delos, o il famoso Spinario, il ragazzo spinoso di Roma, che fa parte di una manciata di bronzi classici che non sarebbero mai stati sepolto o sommerso dall'antichità. Ma gran parte dell'eccitazione risiede nelle mostre meno conosciute. Tra questi c'è l'arresto della testa di bronzo di un uomo con un caratteristico cappello di feltro della Macedonia, una kausia, che è uno dei numerosi bronzi pescati dalle acque intorno all'isola di Kalymnos negli ultimi 20 anni. Probabilmente è un frammento di una statua ritratto allestita per onorare un re greco. Nient'altro rimane del monumento. Non sappiamo chi sia la sitter. Eppure, con le sue labbra aperte e lo sguardo intenso, la testa di Kalymnos fornisce la testimonianza più eloquente delle capacità espressive di una tradizione artistica che appare solo attraverso gli scorci dell'archeologia.

