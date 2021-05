Pedala quando puoi, cammina quando devi, striscia se serve; ma non mollare mai.

La sfida alle LANGHE ti aspetta per una esperienza in un percorso unico, mai uguale, tecnico, faticoso, spettacolare in un territorio UNESCO patrimonio Mondiale dell’Umanità

Gran Fondo 45 Km

Medio Fondo di 25 Km



Aperto a tutti, ecco il programma:



Sabato 29 MAGGIO

dalle ore 15:00 alle 19:00 – ritiro numeri gara e pacchipremio presso il centro polifunzionale in piazza Calleri



Domenica 30 MAGGIO

ore 07:30 09:30 ritiro numeri gara e pacco gara presso il centro polifunzionale in piazza Calleri

ore 09:45 entrata in griglia

ore 10:00 partenza GranFondo Pedalanghe

ore 12:30 arrivo previsto 1° concorrente Gran Fondo

ore 14:30-15:00 premiazioni

Tutte le informazioni qui...