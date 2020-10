Coming Out per il ginnasta olimpico statunitense di origini cubane, Danell Leyva e due argenti conquistati a Rio 2016

Il campione olimpico di ginnastica, Danell Leyva (28 anni) dopo anni tra vergogna e indecisioni sul da farsi è finalmente riuscito a fare coming out attraverso un post pubblicato sui social. Un post accolto da messaggi di sostegno e affetto da parte dei suoi fan, colleghi e amici.

L’ho sempre saputo. Ma l’ho sempre rifiutato, anche internamente a causa del modo in cui siamo cresciuti. E soprattutto quando si proviene da una famiglia ispanica, è molto rifiutato. Crescendo, l’avrei sempre rifiutato in qualche modo. Ma poi, più mi accettavo … ho iniziato a realizzare sempre più cose. Ho iniziato a rendermi conto di quanto sia normale

Il giovane atleta spera che un giorno, non tanto lontano, l’orientamento sessuale diventi irrilevante per ogni persona.

Spero di poter vivere un giorno in un mondo in cui la tua sessualità è irrilevante quanto il fatto che tu sia destrorso o mancino. Sai, è un tale non-problema. Non significa letteralmente nulla che se dici, “Oh, sei mancino? Questo è figo”. “Oh, sei bisessuale? Questo è figo”. L’unico modo per ottenere questo risultato è renderlo normale, fare cose come quello che ho fatto io uscendo pubblicamente, parlandone pubblicamente, aiutando le persone a capire.