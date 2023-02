Il giovane artista con il suo nuovo singolo su tutti i digital stores e nelle radio

Fuori il nuovo singolo di 22 Miglia dal titolo “Aftersex” che continua a far parlare di sé. Dal roster della Hipnotica Records una produzione dalle forti tinte hip hop old school con sonorità di tendenza, ma dalla forte personalità. Una maturità acquisita dopo svariate pubblicazioni che denota una crescita professionale e artistica del giovane artista. Il singolo è sui principali digital stores e nelle radio in promozione nazionale.

“Aftersex” nasce da una storia d’amore di 22 Miglia nata anch’essa per caso. È stata scritta durante un periodo difficile di questa relazione, nel quale l’artista riscrive attraverso la musica tutti i momenti passati con la sua lei. La canzone parla essenzialmente della passione che va oltre l’amore, del pensiero fisso che si può avere per una persona, dalla casualità nell’incontrarsi, al legarsi e infine alla sofferenza del mancarsi.



Storia dell’artista

Biagio Mastronardi, in arte 22 Miglia, nasce ad Atessa il 22 luglio 1999. Un numero che segnerà il suo destino. La sua passione musicale viene allo scoperto nel 2020 davanti a un microfono, in camera con degli amici e delle rime abbozzate su di un quaderno. Ispirandosi ai maestri del rap italiano come Marracash, Guè, Fabri Fibra e tanti altri decise di voler iniziare a comporre la propria musica. Inizia quindi a fare sul serio e nel 2021 pubblica la sua prima traccia “Scappo Da Me”. Nello stesso anno escono altri 3 singoli: “Certe Cose”, “Bang” e “22 Grammi”. Quest’ultimo realizzato in collaborazione con Onyra riscuote un notevole interesse da parte di numerose radio locali del territorio nazionale. A marzo del 2022 pubblica il suo primo Ep intitolato “Versione Demo”: una raccolta di cinque brani hip hop “old school” che raccontano più da vicino la vita di Biagio. A fine anno firma con Reload Music (distribuzione Sony Music Italy) il nuovo singolo “Immobile” e successivamente “Patti Col Devil” di cui girerà anche il suo primo video ufficiale.

