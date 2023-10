Sono del marchio Domenico Vacca i costumi dell’attore americano Jeremy Piven nel film The Performance che sarà presentato in prima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, Selezione Ufficiale, categoria Grand Public, il 28 ottobre alle 21 nella Sala Sinopoli.

Domenico Vacca ha realizzato nella sua carriera costumi per più di 50 film e serie televisive, sono suoi i costumi proprio di Jeremy Piven nella serie televisiva Entourage, di Glenn Close in Damages, Terrence Howard in Empire, Michael Douglas e Alan Arkin in The Kaminsky Method e Forest Whitaker in The GodfatherGodfather of Harlem, ha anche vestito Denzel Washington in American Gangster e The Inside Job, Al Pacino in The son of no one, Dustin Hoffman in Stranger than fiction e tanti altri.

Per The Performance, film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. e’ stato fatto un grande lavoro di ricerca da parte di Domenico Vacca e il costumista italiano Alessandro Lai che hanno riprodotto tessuti dell’epoca trattati con lavaggi speciali per rendere i tessuti e i capi il più vicino possibile a quelli degli anni ‘40.

“E’ stato un bellissimo progetto – dice Domenico Vacca – fatto di ricerche storiche e di realizzazione di costumi fatti su misura e a mano nella nostra sartoria in Puglia rispettando lo stile dell’epoca. Siamo orgogliosi di aver portato i nostri capi 100% made in Italy in questo bellissimo film e il fatto che sarà presentato in prima mondiale proprio a Roma, dove da poco abbiamo aperto la nostra prima boutique italiana a Piazza di Spagna, ci rende molto felici e orgogliosi” Domenico Vacca, secondo il New York Times “ambasciatore del made in Italy negli Stati Uniti” e “re del lusso” e La Repubblica “la Ferrari dell’abbigliamento”, e’ noto per promuovere il made in Italy nel mondo attraverso le sue collezioni uomo e donna di alta sartoria.

“Domenico e’ un amico da più di 15 anni, la realizzazione dei miei costumi per le otto stagioni della serie televisiva su HBO Entourage e anche del film Entourage ci hanno portato a non avere dubbi su quale casa di moda scegliere per la realizzazione dei miei costumi per The Performance, film al quale sono particolarmente legato, un lavoro fatto con cuore e passione che ha visto la luce dopo dieci anni di lavoro per il quale ho dovuto imparare anche a ballare il tip tap visto che il mio personaggio e’ un ballerino di tip tap ebreo che alla fine deve fare una “performance” davanti a un personaggio molto particolare” dice Jeremy Piven che sarà a Roma per la prima del film.

Per i costumi di The Performance, tratto da un romanzo di Arthur Miller vede alla regia Shira Piven, sorella di Jeremy, Domenico Vacca e Alessandro Lai hanno scelto tessuti in 100% lana cardata e cashmere italiani per dare il giusto peso agli abiti, giacche e cappotti in riferimento agli anni ‘40 e alla stagione in cui il film e’ stato girato. Da un punto di vista stilistico molte sono le giacche e gli abiti doppiopetto, con rever larghi e tasche a toppa e cappotti lunghi in stile dell’epoca che sicuramente diventeranno trend moda nelle prossime collezioni di molti stilisti.