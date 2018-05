LA COALIZIONE

La tattica della coalizione, il mettersi assieme per aumetare il peso politico, anche se fondalmente si è diversi, e appunto questa diversità presa singolarmente produce pochi consensi che non permetterebbero di incidere, fuguriamoci di governare. Ecco cosa si sono inventati i cosidetti partiti di destra, una unione che dovrebbe fare la "forza" ma che in realtà divide e blocca l'italia politica, perchè il miscuglio fra chi vorrebbe il cambiamento e chi difende i propri interessi è troppo evidente, anche se ci si tiene per mano...