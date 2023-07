Il singolo estivo del ballerino italiano ormai di stanza a Madrid

Energia e suoni metropolitani in un brano tutto da ballare.

Un nuovo singolo per il ballerino internazionale Giacomo Merlo, un meltin pot di buona energia da ascoltare, ballare. Il sex appeal di dinamiche lounge miste ad un suono digitale metropolitano. Il brano è disponibile in tutte le piattaforme digitali.

Etichetta: Autoproduzione

Giacomo Merlo è un ballerino professionista, conosciuto anche all’interno della scena internazionale. Di origini Italiane e ora residente a Madrid, luogo dove parte anche il suo progetto musicale, grazie alla pubblicazione del primo singolo dal titolo “Viajero”. il nuovo singolo è “Una noche por ti” in radio dal 16 giugno, ricco anche di un video ufficiale.



