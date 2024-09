Il nuovo singolo dell’artista racconta una storia d’amore e rivela una promessa

«Ho immaginato visivamente la città di Milano e due giovani: un ragazzo e una ragazza, che vivono il loro primo approccio amoroso che avviene, come quasi sempre accade, in maniera inaspettata e giocosa. Ho rivissuto sensazioni sperimentate in gioventù: un ragazzo che mi portava fortuna ed incarnava la fortuna al tempo stesso.

L'incontro si evolve in una vera storia d'amore. Passione, non solo reciproca, ma anche per la musica che unisce ancora di più i due giovani, che forse sono musicisti e stanno creando insieme una canzone, o semplicemente stanno ascoltando la colonna sonora del loro amore.

Nella parte finale il testo lascia intuire che la storia tra loro diventata matura, dunque longeva, si proietta in un futuro che punta all'infinito, e la ragazza diventata più donna, esprime la speranza di un amore che duri per sempre.

A chiudere il brano, quasi sottaciuta, emerge una promessa che è un augurio al tempo stesso, ricetta di un amore che vuole sopravvivere a lungo» Anita Brightfly

Il brano ha un arrangiamento sofisticato che fonde elementi pop ed elettronici che creano un sound contemporaneo e avvolgente e si apre con un’introduzione minimale dove synth atmosferici e percussioni leggere costruiscono lentamente la tensione. Man mano che il brano avanza la dinamica sonora è crescente e la sezione ritmica è sostenuta da un groove costante, i riverberi donano al contempo una sensazione di spazialità mentre le linee vocali sui ritornelli sono arricchite da effetti di delay che creano un senso di profondità. L'arrangiamento di “Fortuna” è attentamente bilanciato con l'uso sapiente di contrasto tra momenti più intimi e sezioni di piena intensità sonora.

La voce di Anita dal timbro caldo e ricco di sfumature emotive si intreccia con il testo che poeticamente evoca la fragilità dell'incertezza del futuro creando un’ atmosfera introspettiva dalla eco spirituale.

Anita nasce a Londra il 19 agosto del 1970 da madre francese e padre italiano. La predilezione e la propensione per l’arte, nelle sue svariate modalità espressive, le fa desiderare di lavorare nel mondo dello spettacolo e finalmente nel 2020 trova un appiglio da dove cominciare.

Alla fine del 2021 pubblica il suo primo brano cantautorale “Let me”, mentre l’anno successivo escono i singoli “Memo Audio” il 4 maggio e “Cuore in pace” il 3 dicembre.

A settembre 2024 esce “Amorevole Tu”, il primo brano autoprodotto, seguito il 19 aprile da “Iene”. Il 7 giugno 2024 esce il remix di “Cuore in Pace”, voluto e prodotto dalla cantautrice e realizzato da Revenant & Mr. Mine che raggiunge la vetta della classifica Dance indipendente italiana e la Top 20 degli Indipendenti più trasmessi.

A settembre esce il nuovo singolo “Fortuna”.

