La sera del 20 marzo, i conducenti che solcano il Grande Raccordo Anulare dovranno fare i conti con una chiusura programmata della Galleria Appia, con interdizione del traffico sulla carreggiata interna, dalle ore 21:30 alle 6:00 del mattino seguente.

Questa decisione è stata presa per permettere lo svolgimento di importanti lavori su un tratto cruciale dell'A90.

La Galleria Appia, un nodo vitale nella rete stradale romana, sarà inaccessibile ai veicoli durante il periodo di chiusura, che si estenderà dallo svincolo per la Strada statale 7 via Appia (chilometro 44,3) fino allo svincolo 24 della via Ardeatina (chilometro 48,00).

I lavori previsti in questo tratto richiedono l'interruzione temporanea del transito per garantire la sicurezza e l'efficienza delle operazioni.

Tutte le notizie di Roma Trasporti News

Per agevolare gli automobilisti e ridurre al minimo gli inconvenienti causati dalla chiusura della galleria, si consiglia di seguire percorsi alternativi. In particolare, è possibile evitare la chiusura prendendo l'uscita 23 che porta sulla via Appia, mantenendo la sinistra e dirigendosi verso Ardeatina, Aeroporti, Pontina e Albano.

Da qui, continuando in direzione Ciampino, Albano e Tuscolana, è possibile procedere verso l'uscita per l'Aeroporto di Ciampino.

Arrivati alla rotatoria, si consiglia di prendere la prima uscita, imboccando via dell'Idroscalo e via di Fioranello, e poi di continuare fino all'incrocio con via Ardeatina.

Da qui, è sufficiente svoltare a destra per riconnettersi al Grande Raccordo Anulare, prendendo la rampa allo svincolo della via Appia.