“Intanto che le famiglie e le imprese annaspano per i continui rincari, il governo non fa altro che perdere tempo nella speranza che un tetto al prezzo del gas possa servire a qualcosa, dimenticando che il prezzo è fatto dalla borsa olandese e non certo da Putin che l’ha sempre venduto allo stesso prezzo.

Bisogna intervenire immediatamente con misure come quelle del Regno Unito che è l’unico che ha davvero tutelato imprese e famiglie, congelando il prezzo delle bollette per due anni e nel frattempo sviluppare energie alternative.

In Italia non si capisce perché sia fermo da nove mesi il decreto attuativo delle comunità energetiche che se fosse stato sbloccato nei tempi previsti dalla legge e cioè 180 giorni a partire dalla sua approvazione a metà dicembre 2021, avrebbe consentito già di attivarne un centinaio, una comunità energetica dà nell’immediato un ritorno del 30% di costo in meno sulle bollette dei cittadini e anche delle imprese, ma ancora una volta lo Stato italiano si è dimostrato inerte e il popolo ne sta facendo le spese”.