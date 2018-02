Degustazioni cagliaritane: birre Pozzo e canapa sativa di Hemp Factory

Fine settimana di gusto con due eventi separati ma con un elemento in comune: la qualità. La degustazione birre Pozzo sarà all’INU Sardinian Wine Bar, mentre i prodotti Hemp Factory li troverete da Is Fradis. Entrambi gli eventi a Cagliari.

Degustazione birre Pozzo

Il Birrificio 4 Mori, in collaborazione con INU Sardinian Wine Bar, offrirà un assaggio delle birre artigianali della miniera di Montevecchio in abbinamento a insaccati e formaggi di qualità. Da ieri e fino a domenica sarà possibile partecipare alla degustazione birre Pozzo presso i locali di via Sassari al numero 50. I sapori della terra sarda insieme per allietare la serata con un menu semplice, all’insegna della genuinità e dell’eccellenza. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare il numero +39 360 620158 o l’indirizzo email inuwinebar@hotmail.it. Oppure visitate la pagina di INU su Facebook.