Le cronoscalate lungo la costa sarda: fino a Scala Piccada con i Pastori in Moto

A volte ritornano, e di questi ritorni i Pastori in Moto ne avranno parecchi. Parliamo dei mototour ovviamente, e stavolta è il turno del tour di Scala Piccada, alla scoperta delle cronoscalate sarde, giunto alla sua seconda edizione dopo il successo dello scorso anno.



Scala Piccada e le cronoscalate

Un tour che vi porterà a percorrere una delle coste più caratteristiche della Sardegna, dalle curve di Arbus fino a Montevecchio, per poi proseguire verso Nord in direzione di Torre dei Corsari e Pistis. Si prosegue nell’oristanese, terra della Vernaccia, e si continua ancora verso Bosa, famosa per il vino Malvasia sia dolce che nella versione secca. Infine la costa del Corallo e Scala Piccada, il centro arroccato di Monteleone Rocca Doria e l’infinità di stretti tornanti per raggiungerlo. Più di 400 chilometri di curve e tornanti di fronte panorami sul mare, in assenza di sterrati ma con un percorso che richiede comunque una certa esperienza.