Il nuovo singolo dell’artista sui principali stores digitali e nelle radio

Esce il nuovo singolo di DICIA7 dal titolo “Chi se ne frega” con la produzione di Martino Schembri e la direzione artistica di Cosimo Taurino per DMB Management. Il brano è sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. “Chi se ne frega” è un brano leggero che parla di come spesso siamo intrappolati nelle nostre responsabilità e nel bisogno di accontentarsi di una vita già scritta di cui si conosce già il finale. Il ritornello è poi un punto di rottura da questa realtà ripetitiva, quindi "vivere su un'amaca, non sapere il giorno dopo che meteo fa" diventa il modo in cui semplicemente dovremmo lasciarci trasportare dalla vita senza cercare di controllarla e mandare tutto a quel paese: "Ma chi se ne frega!”





Storia dell’artista

Roberta Poli in arte DICIA7 nata a Taranto, classe 2000 e cantautrice, inizia a scrivere le sue prime canzoni a 15 anni esplorando fin da subito diversi generi, appassionandosi al pop, al cantautorato e nell'ultimo periodo anche all'indie. Frequenta alcuni master di scrittura e canto per completare la sua formazione artistica e partecipando allo stesso tempo a vari concorsi ed esibizioni “live” sul territorio nazionale. Pubblica il suo primo singolo, "Masochista", cupo ed introspettivo, per lasciare spazio poi ad "Estathè" l'anno dopo, brano leggero e fortemente proiettato verso le influenze indie-pop. In seguito, pubblica “Banale”, canzone fresca che esalta la bellezza della semplicità, riscontrando subito elogi da pubblico e critica, per poi pubblicare “Solo una canzone” che riscontra sin da subito un notevole successo tra le radio.





Spotify: open.spotify.com/track/3BPpIspaELzqTTlAT4wKFM?si=06c355bee2ac4255

Facebook: www.facebook.com/dicia7off

Instagram: www.instagram.com/dicia7off/

TikTok: www.tiktok.com/@dicia7off?_t=8XLyFMl4jV0&_r=1