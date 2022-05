JustMary, il principale delivery di cannabis legale in Italia, è da oggi attivo anche a Bologna. La società, dopo Milano, Monza, Torino, Firenze, Roma e Catania, apre quindi le porte a una nuova città. In particolare, a Bologna sarà possibile ricevere i prodotti della società direttamente a casa, dalla 18 alle 24, in meno di 45 minuti dall’ordine.

“Abbiamo riscontrato un sempre maggiore apprezzamento verso i nostri prodotti, siamo quindi molto contenti di aprire a Bologna, città da sempre molto attenta a temi che ci sono vicini. Come JustMary, ci consideriamo infatti un baluardo contro l’illegalità: chi compra da noi sa di evitare di finanziare canali illeciti, evitando anche di correre rischi per la propria salute” ci dice Matteo Moretti, CEO di JustMary.

Non soltanto marijuana legale, ma anche Cbd (cannabis con un basso contenuto di Thc, sotto lo 0,2%), oli, pipe, popper, birra alla cannabis (18 euro la confezione da sei), tisane rilassanti, oppure gocce di melatonina e Cbd contro ansia e insonnia. E "Cbd oil for pets", la speciale formulazione per cani e gatti.

Come funziona JustMary, nei particolari? Tutti i prodotti della società sono consegnati da fattorini "in borghese", così da proteggere la privacy dei clienti.

Oltre a questo, tutti i prodotti della società sono al 100% legali, visto che viene utilizzata una varietà di cannabis con un tenore di THC inferiore al limite imposto per legge. Senza dimenticare che Justmary è il primo operatore sul mercato italiano, con una quota dell’11%, percentuale che la società punta a raddoppiare, entro il 2025, grazie a un piano di investimenti da 3 milioni di euro.



Maggiori informazioni su JustMary:

JustMary, attiva dal luglio 2018, ha fatturato più di 1 milione di euro nel corso del 2021, impiegando 35 persone, tra collaboratori e dipendenti. La società ha recentemente aumentato lo stipendio ai propri collaboratori, garantendo loro diritti che altre realtà continuano a negare.