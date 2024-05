Spesso, potrebbe capitarti di ricevere su prestashop un errore di reindirizzamente, cioè “ERR_TOO_MANY REDIRECTS”

1 Come risolvere “troppi reindirizzamenti” in PrestaShop?1.1 Svuota la cache del tuo sito web

1.2 Svuota la cache del server

1.3 Risolvere l’errore di reindirizzamento da database1.3.1 Ti possono interessare anche questi articoli:

Ci sono diverse possibili origini per l’errore “troppi reindirizzamenti”. Trovare la fonte del problema potrebbe richiedere alcuni controlli.

Ti consigliamo di iniziare la risoluzione dei problemi dai problemi più generali e passare gradualmente a quelli più specifici.

Come risolvere “troppi reindirizzamenti” in PrestaShop?