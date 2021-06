L'ultima azienda ad esser presa di mira dagli hacker è stata Electronic Arts, uno dei marchi storici tra i produttori di videogiochi.

L'interesse dei pirati informatici non era rivolto ai dati degli utenti, quanto al codice sorgente dei titoli che costituiscono la libreria di EA, di cui fanno parte, oltre a FIFA 21, titoli come come Battlefield, Star Wars: Jedi Fallen Order, The Sims, Titanfall...

Quasi 800 GB di codice di programmazione adesso sono in mano ad alcuni hacker. Ma il problema maggiore per EA, che comunque ha cercato di minimizzare, è che ad esser scaricato è il codice sorgete di Frostbite, il motore sivuppato da DICE, società svedese acquisita alcuni anni da EA, che è alla base della gran parte dei giochi di maggior successo del produttore americano.

Dal furto di dati, EA ha dichiarato di non aspettarsi un impatto negativo né sui giochi, né sull'attività della società.







Crediti immagine: Electronic Arts