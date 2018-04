Bruno Rossini Run 2018

Domenica 20 maggio 2018 torna la Bruno Rossini Run, la 10 km e 10 miglia tra i boschi del Parco del Ticino organizzata dalla Associazione Motonautica Pavia. La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, è ormai un appuntamento di grande richiamo per i runner pavesi e lombardi, con oltre 400 iscritti nel 2017 e un trend in costante crescita.

Tra le ragioni del successo l’originale format, che si colloca a metà tra la mezza maratona e la 5 km, con la curiosa variante delle 10 miglia (16 km circa), molto amata dagli appassionati, ma anche il carattere di giornata di festa dello sport e degli amanti della natura. Atleti, amatori, semplici appassionati si sfideranno lungo l’argine destro del Ticino, a Pavia, ad appena 5’ minuti dal Centro storico.

Tra loro, i giovanissimi partecipanti alla Bruno Rossini Run dei Piccoli, percorso di 2 km per bambini sotto i 12 anni e le loro famiglie, con iscrizione gratuita. La speciale iniziativa, che rientra come lo scorso anno tra le manifestazioni in programma di Bambinfestival 2018, è ideata per offrire – nello spirito degli organizzatori – un’occasione per ritrovarsi e divertirsi tutti insieme nello splendido scenario dei boschi e del fiume lungo i quali correva l’imprenditore e sportivo appassionato Bruno Rossini.

Per i primi tre classificati assoluti e di categoria in tutte le gare sono previsti premi e premi speciali sono altresì previsti per l’atleta più giovane e per il meno giovane (ma “giovane dentro”) oltre a un premio per chi percorrerà la 10 km con un tempo uguale a quello che Bruno Rossini avrebbe impiegato per la stessa distanza.

La corsa è totalmente a scopo benefico e il ricavato andrà a sostenere le attività di Zudda Rizza, progetto di atletica per persone con disabilità.