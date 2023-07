"Con il grande caldo dobbiamo proteggere soprattutto le persone più fragili, gli anziani, ma penso anche ai bambini. Dobbiamo soprattutto stare attenti a non uscire durante le ore più calde, dalle 11 alle 18, e dobbiamo bere molta acqua. Questo è particolarmente difficile proprio per gli anziani perché spesso non avvertono la sete".

Questo è quanto dichiarato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, a Uno mattina estate su Rai Uno, aggiungendo che è necessario ricordare alle persone anziane

"di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. E poi dobbiamo anche avere un comportamento alimentare adeguato, cercare di mangiare soprattutto i cibi freschi, frutta, verdura, non mangiare in particolare i cibi grassi.La civiltà di una nazione si vede anche da come vengono trattati i più deboli, a partire dagli anziani. Per questo, abbiamo da sempre un focus sulle Rsa. Ringrazio i Nas, che svolgono un'attività di controllo costante in queste strutture. In queste giornate di caldo, all'interno delle Rsa, bisogna assicurare temperature adeguate".

E sulle partenze per le vacanze?

"È necessario scegliere se è possibile le giornate con meno traffico, come ogni anno viene raccomandato", ma è necessario anche "viaggiare in condizioni di sicurezza, possibilmente con un veicolo che sia stato ben ventilato, avere sempre acqua dentro la macchina e ovviamente cercare di muoversi non nelle ore più calde.L'aria condizionata è un supporto, però dobbiamo anche metterla a una temperatura adeguata, tra i 25 e 27 gradi, non esagerare, non far sì che ci sia troppa differenza tra l'interno e l'esterno, altrimenti poi i benefici diventano minori, i rischi maggiori e soffriamo anche di più, paradossalmente, il caldo. In generale bisogna stare attenti ad evitare gli sbalzi di temperatura, perché soprattutto per i più fragili possono avere conseguenze importanti".

Il ministero della Salute mette a disposizione anche una sezione del proprio sito web con le indicazioni da seguire per affrontare al meglio le ondate di calore, consultabili alla pagina www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp .