Jeremie Boga, attaccante francese di origine ivoriana del Sassuolo, sarebbe l'oggetto del desiderio di molte squadre, sia in Italia che all'estero, sedotte dalla sua velocità e dal suo dribbling ubriacante.

A lui sono interessate squadre italiane, tedesche e spagnole, tutte di primo livello... ma non dobbiamo dimenticare che, sebbene sia di proprietà del Sassuolo, il Chelsea ha voluto sul suo "cartellino" un diritto di "recompra", per cui non è detto che possa tornare a Londra, viste le ottime prestazioni in questa stagione.