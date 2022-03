Non si è fatto in tempo a completare lo stallo di sosta indispensabile per il parcheggio dell'Ambulanza del 118 di AVOLA, che già si impedisce di parcheggiare!

Ricordiamo al signore che ha compiuto questo "nobile" gesto con lo spostamento della zavorra di cemento, che quella collocazione non serve solamente per poter trovare un punto ove collocare il mezzo quando in sosta, ma bensì per collocare le apparecchiature elettromedicali sotto carica tramite la connessione della stessa ambulanza alla rete elettrica 220 Volt, garantita da una presa nella stessa area di parcheggio!

Che tale azione potrebbe compromettere il funzionamento delle apparecchiature elettromedicali a bordo! Per tale motivo chiederemo la verifica delle telecamere dell'Area!

Motta del COORDINAMENTO REGIONALE FIALS 118 SICILIA, puntualizza, che l'area in corso di approntamento da parte dell'ASP è il frutto di richieste della FIALS alla direzione dell'Ospedale di Avola, che ha concesso l'ubicazione, prevedendone il completamento a breve termine, secondo le disposizioni normative di riferimento.

Solidarietà ai soccorritori e colleghi del 118 di Avola che al rientro da un intervento nel pomeriggio di oggi hanno constatato l'amara sorpresa, esprimendo nel contempo stupore per l'azione ardua commessa da chi ha pensato bene con impegno di traslare al centro dell'ingresso del parcheggio la zavorra che peserebbe oltre 140kg.

Tuttavia anche per costui il 118 non negherà un intervento derivante dalla probabile lombosciatalgia ottenuta.