Pubblicato il decreto per le scuole di specializzazione medica per l’anno accademico 2019-2020. L’esame di ammissione si terrà il 22 settembre. Molte le novità.

I posti a disposizione sembrano essere oltre 14mila, anche se il numero esatto per ciascuna scuola - coperto con contratti finanziati con fondi statali, regionali o di altri enti pubblici e privati - sarà indicato “con uno o più provvedimenti successivi ed integrativi… in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuole che verranno assunte con il Decreto del Ministero della Salute”.

Il decreto prevede, l’assegnazione di posti riservati ed in sovrannumero per medici militari, personale medico di ruolo del SSN, medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo e medici extracomunitari, sanità della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

La prova d’esame, che si svolgerà in modalità informatica ed è identica a livello nazionale, consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 140 quesiti a risposta multipla, ciascuno dei quali con cinque possibili opzioni.



Il punteggio complessivo attribuito (massimo 147 punti) è stabilito in relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 7 punti) ed al punteggio conseguito nella prova (massimo 140 punti).







Al seguente indirizzo è possibile scaricare il decreto e gli allegati:

www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1177-del-24-07-2020-ammissione-dei-medici-alle-scuole-di-specializzazione-di-area-sanitaria-per-l-a-a-2019-2020