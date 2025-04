Questa è una lince. Prima che la sua specie venisse sterminata, popolava anche i nostri boschi e le nostre foreste, assieme al lupo, alla volpe e al gatto selvatico. Erano carnivori predatori che tenevano sotto controllo, in modo naturale, l'espansione di altri animali da loro predati.

Ma i predatori animali, pur cacciando per sopravvivere, non estinguevano nessun'altra specie come, invece, facciamo noi per nostro esclusivo interesse.

Adesso, praticamente, a fare i predatori degli animali sopravvissuti ai nostri stermini ci siamo noi umani. Oltre a tutto il resto, siamo pure più brutti da guardare...