La tredicesima edizione di Motodays si è confermata un evento imperdibile per gli appassionati di moto del Centro Italia. La manifestazione ha offerto un’immersione totale nel mondo delle due ruote, tra test ride, itinerari guidati, spettacoli e l’esposizione delle ultime novità delle grandi case motociclistiche.

Tra i protagonisti della kermesse spicca Royal Enfield, che ha conquistato l’attenzione con la Bear 650, una scrambler dallo spirito anni ’60, e la Continental GT 650, una café racer che richiama l’Inghilterra degli anni ’70. Benelli non è stata da meno, presentando la TRK 902 Xplorer, perfetta per l’avventura, e la Leoncino Bobber 400, un bobber dallo stile aggressivo con motore V-Twin. La vera sorpresa è arrivata da Benda Motorcycle, che con la Napoleonbobber 250ha dimostrato come l’industria cinese non si limiti più a copiare, ma stia sviluppando soluzioni tecniche innovative, come il suo stravagante avantreno con ammortizzatori diagonali.

Tra le chicche di questa edizione, non sono mancati pezzi unici legati al mondo delle istituzioni. Allo stand dei Carabinieri, ha brillato la MV Agusta F4 RR, un modello speciale donato nel 2014 per il Bicentenario dell’Arma. Anche il mondo delle quattro ruote ha riservato una sorpresa: una Fiat 508 Balilla Spyder del 1932, esposta dall’Esercito Italiano, ha aggiunto un tocco di storia alla manifestazione.

Motodays 2025 ha chiuso i battenti con un’edizione ricca di emozioni, confermandosi un appuntamento imperdibile.