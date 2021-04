Ad aprire la 33.a giornata di Serie A, due incontri chiave nella lotta per la salvezza. Il primo si è disputato alle 15 Marassi con il derby tra Genoa e Spezia, che erano appaiate in classifica a quota 33 punti, a +5 dal Cagliari attualmente terzultimo, e a +2 invece su Torino e il Benevento.

È stata la squadra di casa ad aggiudicarsi il match con un chiaro 2-0 che permette così ai grifoni di salire a quota 36 e allungare ulteriormente sul Cagliari. La squadra di Ballardini ha sbloccato il risultato nel secondo tempo grazie ai gol di Scamacca al 62' e Shomurodov all'86'. Tre punti importantissimi per il Genoa che costringono adesso la squadra di Italiano a doversi guardare le spalle, considerando che nei prossimi 5 incontri dovrà vedersela con squadre che sono tutte nella parte sinistra della classifica, ad esclusione del Torino, gara che potrebbe finire per diventare un vero e proprio spareggio.

Altra gara salvezza, ma solo in teoria, quella delle18 tra Parma e Crotone, rispettivamente, penultima e ultima in classifica. Al Tardini hanno vinto gli ospiti che grazie al 3-4 si portano a quota 18. A sbloccare la partita è stato il Crotone con un colpo di testa di Magallan, poi per il Parma ha pareggia Hernani, sempre di testa. In 5 minuti il Crotone segna due gol, con Simy e Ounas, e così si va all'intervallo sul 3-1.

Nella ripresa, è la volta del Parma a segnare due gol in 5 minuti, prima con Gervinho e poi con Mihaila. Infine, è stato Simy, su rigore, ha segnare al 69' il gol del definitivo 3-4. Con la doppietta odierna il centravanti del Crotone arriva a 19 reti in campionato. Davanti a lui solo Lukaku a 21 e Ronaldo a 25.

Per Parma e Crotone la prossima giornata potrebbe arrivare la conferma della matematica retrocessione in serie B.



Crediti immagine: twitter.com/SerieA/status/1385970818589630470