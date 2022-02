Dopo l'annuncio dello scorso dicembre da parte del governo di non aver previsto nella nuova legge di bilancio il "Bonus psicologo" il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato durante una conferenza di aver lavorato insieme ad altri esponenti del governo per inserirlo nel nuovo decreto Milleproroghe.

Numerosi erano stati infatti i malumori da parte dei cittadini soprattutto tra i giovani nel vedere affossata una misura importantissima come quella appunto del Bonus psicologo voluta fortemente e richiesta dopo una raccolta firme che aveva riscosso molto successo.

La misura ora approvata definitivamente nella notte del 17 febbraio dalle Commissioni riunite degli Affari costituzionale e del Bilancio prevede uno stanziamento totale di 20 milioni di euro. Circa la metà, 10 milioni andranno a rafforzare strutture sanitarie già esistenti e renderle così più efficienti. La restante somma verrà erogata da parte dei cittadini che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e non.

Moltissimi sono stati infatti gli studi scientifici che hanno evidenziato un aumento di disturbi come depressione, ansia, attacchi di panico soprattutto nella fascia giovanile della popolazione compresa tra i 18 ed i 35 anni nel periodo di chiusure e lockdown.

La somma di 10 milioni di euro che verrà messa a disposizione dal governo in forma di voucher potrà essere erogata da tutti i cittadini con un'Isee inferiore o uguale a 50.000 euro annui. In base agli scaglionamenti dei redditi il massimo annuale che ciascuna persona potrà usufruire è di 600 euro, il che equivale al prezzo medio di 12 sedute (50 euro).

Il finanziamento previsto consentirebbe a soddisfare una platea di circa 16.000 persone.

Ancora in fase di studio e analisi sono le modalità per presentare la domanda che verranno chiarite definitivamente con il decreto del Ministero della Salute in unione con quello dell'Economia carato entro 30 giorni dall'approvazione della legge.