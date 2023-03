Ridurre il costo delle bollette. Questo è il sogno di molti, oppure l'incubo. La crisi energetica ha investito tutti i paese dell'Unione europea, a causa dei cambiamenti geopolitici in atto. Il prezzo del petrolio continua a restare al di sopra della media di altri anni.

Le emergenze e le crisi, purtroppo, gravano sempre sulle famiglie, che oltre all'inflazione devono fare i conti con bollette lievitate a dismisura negli ultimi mesi. La situazione è incerta, anche se gli esperti dicono che alcuni segnali positivi ci sono.

Per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia, nel maggio 2022 la Commissione Europea ha comunicato l’avvio di RePowerEu: un piano di efficientamento e decarbonizzazione del sistema energetico europeo. Entro il 2027 l’Unione Europea si è prefissa l’obiettivo di aumentare la quota di energia rinnovabile nel settore dei trasporti, del riscaldamento, e per la produzione di elettricità. In questo scenario, s'inserisce anche la nuova normativa europea che prevede l'efficientamento energetico degli immobili, nuova stangata per i consumatori.

Come risparmiare energia e gas?

Negli ultimi mesi il web si è riempito di articoli che davano consigli su come abbassare le bollette dando un taglio agli sprechi. Perfino, il Governo si è fatto promotore di buoni consigli. Non è necessario essere esperti, per sapere che la luce stand by di tv ed elettrodomestici va spenta durante la notte. Tutti sanno che è preferibile fare la lavatrice nei week end oppure dopo le 19, se la nostra tariffa è bioraria.

Molto spesso, nemmeno questi accorgimenti sono stati efficaci, perché le abitudini sono anche difficili da cambiare velocemente. Adottare uno stile di vita più sobrio e con meno sprechi, è un'ottima pratica per le nostre tasche e per l'ambiente, ma alcuni consumi sono inevitabili.

Cardback bollette: il 50% sulla materia energia

Esiste però uno strumento, realizzato da una società digitale, infatti, la B-Rewards, attraverso il progetto Ius Beneficia, ci permette di ricevere il 50% di cardback sulla materia energia che spendiamo in bolletta. Bisogna subito dire che vale sia per gas sia per luce.

Come funziona? L’iscrizione sulla piattaforma Ius beneficia, permette di convertire il 50% della materia energia in euro spendibili su una delle piattaforme appartenenti al circuito B-Rewards. Nel network sono presenti e-commerce Made in Italy, carte digitali, viaggi ecc.

Unica condizione per usufruire di tale beneficio è un abbonamento annuale, attraverso l’acquisto della Membership Card di 49 euro, che dà diritto al cardback del 50% della materia energia. Sarà possibile caricare all'interno della propria area riservata fino a 12 bollette (6 per il gas, 6 per la luce) in un anno.

Cardback gratis

Per ottenere il beneficio del 50% di cardbak senza acquistare la Membership Card basterà chiedere il cambio gestore. Infatti, all'interno del circuito B-Rewards operano numerosi broker energetici e ben 12 compagnie di luce e gas. Sarà individuata la migliore offerta, sulla base dell'attuale costo praticato dalla propria compagnia di energia e dopo il cambio gestore, si potrà tranquillamente usufruire del cardback, come sopra descritto. Senza acquistare la Membership Card.