AliExpress presenta interessanti promozioni in varie categorie.

AliExpress, la piattaforma di e-commerce che si occupa della vendita al dettaglio sul mercato internazionale e che fa capo ad Alibaba International Digital Commerce Group, annuncia la speciale campagna dedicata ai saldi estivi. Si tratta di una delle tante iniziative che rientrano nelle attività promozionali lanciate dalla piattaforma in qualità di sponsor ufficiale esclusivo di e-commerce di UEFA EURO 2024™ a livello mondiale.

Dal 17 al 23 giugno, infatti, gli utenti di AliExpress potranno usufruire di sconti fino al 70% su un'ampia gamma di prodotti. Inoltre, la piattaforma di e-commerce si impegna nel fornire valore e innovazione per i suoi utenti: grazie alla campagna "Big Save", AliExpress collabora con marchi esclusivi e permette di offrire sconti extra su una selezione di prodotti in diverse categorie.

Gli italiani amano prendersi cura della loro casa e del loro stile e le loro scelte di acquisto sono indirizzate maggiormente verso questi due settori. Non a caso, secondo un recente studio dell'Osservatorio eCommerce B2c in Italia [1], il mondo dello shopping online di prodotto è in crescita nel paese: il mondo dell’arredamento e dell’home living è il settore più performante, registrando un +12% rispetto ai 12 mesi precedenti, mentre il mondo dell’abbigliamento conferma un costante crescita con un +6%. Quando si parla di prodotti l’incidenza dei consumi online è pari al 19% se si guarda all’acquisto di prodotti d’arredamento mentre per l’abbigliamento (vestiti, scarpe e accessori) è pari al 18%. I saldi e gli eventi stagionali restano un momento prescelto per fare acquisti.

E proprio queste categorie di prodotto sono coinvolte nella speciale campagna Summer Sales di AliExpress, mettendo a disposizione una vasta selezione di articoli a prezzi davvero interessanti per trovare il capo sportivo più adatto, organizzare gli spazi della casa e vivere così al meglio l’atmosfera dei campionati europei di calcio.

Offerte e sconti imbattibili

– Sulla scia dell’entusiasmo dell’appuntamento con UEFA EURO 2024, AliExpress propone un’ampia gamma di prodotti di alta qualità per l’abbigliamento sportivo a cui sono stati aggiunti oltre 700 articoli legati al mondo del calcio come scarpe, divise e palloni. Tutto questo è stato possibile grazie a "Big Save" per garantire i migliori prezzi, rendendo i prodotti più accessibili per i consumatori. Prodotti per migliore l’esperienza a casa – Sempre per celebrare e vivere al meglio la stagione di UEFA EURO 2024, AliExpress mette in promozione una serie di prodotti di illuminazione di qualità, arredi e soluzioni per l'energia pulita, offrendo a tutte le famiglie di creare la perfetta esperienza per seguire gli appuntamenti degli europei comodamente da casa.





Inoltre, AliExpress Choice, il servizio di shopping premium della piattaforma lanciato nel marzo 2023, offre la spedizione gratuita per gli ordini superiori a 10 euro, con tempi di consegna che vanno dai 5 ai 12 giorni per la maggior parte dei Paesi europei, tra cui Italia, Spagna, Germania, Francia e Regno Unito. I clienti europei potranno anche usufruire del reso gratuito per i prodotti Choice.





[1] Edizione 2024 dell'Osservatorio eCommerce B2c