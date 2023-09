Il singolo del rapper sui principali stores digitali e nelle radio.

“Tutto o niente” è un singolo di Blayk, prolifico rapper cresciuto a Roma, sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. “Tutto o niente” è un estratto dell'album “Transition” di Blayk pubblicato il 10 maggio 2019.

In questo pezzo possiamo cogliere sonorità più “leggere” che richiamano quelle estive. L’artista in questo caso ha cercato di “alleggerire” il testo, accompagnandolo appunto ad un sound più orecchiabile. Sentirsi diverso e di conseguenza non omologato ai propri simili, la libertà di potersi esprimere liberamente, i racconti di vita vissuta, personali ed intimi stati d’animo e di consapevolezza, sono i temi che vengono affrontati all’interno del brano e sono parte di quelli che troviamo all’interno di tutte le 13 tracce presenti nel disco. Nel ritornello, ad esempio, possiamo desumere quanto l’artista si senta fuori ed escluso da una gran fetta di persone che non sente il bisogno di progredire e migliorare se stessi e che quindi lui lascerà indietro: “E pare così in alto quasi il cielo abbraccio, la metà non sa nemmeno di che parlo, il resto chiude il cerchio e non ci sono dentro, farò che lascio tutti voi dietro”.

“Non è sempre facile migliorarsi e lavorare su stessi, fa parte di un processo di crescita che come tutte le cose esterne alla propria zona di confort, porta a fallimenti soprattutto in partenza; spesso si dà tutto ed in cambio non si riceve nulla ma il segreto è non scoraggiarsi! Dalle parole del ritornello appunto: Non conta quanto tu corra ma quando arrivi avrai poi la stessa fame degli inizi? Dai tutto, hai niente, partenza stenta, stecca quasi sempre!” Blayk

Storia dell’artista

Blayk, vero nome Marco, è un rapper di origini campane che cresce a Roma nel quartiere Casal Bruciato. I primi approcci con la musica Hip-Hop risalgono al periodo adolescenziale; inizia ad ascoltare artisti americani quali, Tupac, Notorius B.I.G., Eminem, 50 Cent, Snoop Doog, Lil Wayne, Rick Ross, Kanye West e Ice Cube, per citarne alcuni. Si appassiona al genere e scopre in seguito il Rap italiano, principalmente quello Underground tramite i collettivi del TruceKlan, Brokenspeakers e Co’ Sang, che senza filtri raccontano la periferia. Le maggiori influenze derivano però dai Club Dogo, Fabri Fibra e Marracash. Di lì a poco inizia a scrivere i primi testi su basi americane, realizzando nel 2008 “Wild Coast mixtape”, un insieme di tracce registrato interamente nella sua cameretta, adibita a “studio” per l'occasione. Sin da subito i contenuti dei suoi pezzi sono caratterizzati da un senso di ribellione e malessere. Nel 2011 resta coinvolto in un incidente automobilistico e nei mesi a seguire, trova conforto nella scrittura; nel 2012 realizza “La Fenice”. Il titolo cita appunto l’uccello mitologico e la sua rinascita dalle ceneri. Il progetto è composto da 16 tracce nel quale si alternano testi riflessivi, in cui rielabora appunto gli stati d'animo provati in quei momenti, ad altri più leggeri, accompagnati da melodie orecchiabili. Negli anni a seguire incide altri pezzi, ma non ne pubblica nessuno. Per un periodo accantona la musica, dedicandosi ad altro. Inizia ad accostarsi al mondo del lavoro ma si rende conto ben presto che quei contesti non fanno per lui. Le varie esperienze di vita che lo hanno segnato, lo portano a tornare ad esprimersi con il Rap. Il 10 maggio 2019 esce così “Transition”, il suo primo album ufficiale, disponibile su tutte le piattaforme digitali! Un viaggio in musica che collega 13 brani l’uno con l’altro e racconta, nella sua spontaneità, la fase di transizione di Blayk, sia come persona che come artista. Nel 2022 pubblica due singoli, “Ci stavo per finire” e “Vivo o morto”, fino ad arrivare a “Senza destinazione” nel 2023. Per la scrittura trova ispirazione un po' dappertutto. Durante le sue giornate appunta idee, frasi o parole, che vengono spesso fuori da conversazioni o situazioni che vive. Questi sono gli input dai quali nascono i suoi testi che generalmente sviluppa di sera o la notte.

Instagram: https://www.instagram.com/therealblayk/

Facebook: https://www.facebook.com/people/Blayk/100063590065520/

Spotify: https://open.spotify.com/track/5yszNeBhGAAqs9FLU2lrPK?si=e2ad9c601ec54e59

YouTube: https://www.youtube.com/@BLAYKOFFICIALCHANNEL

TikTok: https://www.tiktok.com/@therealblayk?lang=it-IT