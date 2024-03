Il nuovo singolo del cantautore calabrese è una ballata pop-rock grintosa che parla di coraggio e resilienza

«”Domani non è” racconta di quei momenti topici che possono capitare nella vita di ognuno, in cui si comprendono le cose che contano e le persone che sono importanti nella nostra esistenza, con la consapevolezza che tutto il nostro mondo potrebbe oscurarsi e per sempre.» Walter Perri



Il nuovo brano del cantautore calabrese è un brano pop-rock ritmato e interpretato con intensità dal suo autore. Raccontando di un momento delicato di difficoltà personale legata ad un intervento medico importante, la voce di Walter Perri non perde grinta e pathos trasmettendo l’emozione di un momento drammatico ma anche il coraggio e la resilienza necessarie per superarlo.



Walter Perri è nato a Maida (Catanzaro). Laureato in giurisprudenza si divide tra la sua carriera di dirigente e la passione per la musica.

Come cantautore vanta un repertorio di un centinaio di canzoni. Il suo stile è caratterizzato da una spiccata vena pop influenzata da sprazzi di folk e folk-rock.

Nel 2023 ha pubblicato il singolo “Secondo me secondo te” seguito a gennaio 2024 da “Domani non è” con cui continua il suo percorso musicale.



Etichetta: Elite Music





CONTATTI / SOCIAL

https://www.instagram.com/walter6319/

https://links.altafonte.com/p9aazno