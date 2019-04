La Mare Ionio salpa da Marsala e riprende ad operare in zona Sar, mentre la Ong Mediterranea denuncia Salvini

Due ottime notizie dal fronte migranti questo martedì 30 aprile ed entrambe sono relative alla Ong Mediterranea.

La prima riguarda la Mare Ionio, la nave di Mediterranea, che nonostante tutti i tentativi di Matteo Salvini di impedirle di effettuare salvataggi in mare, quest'oggi è salpata dal porto di Marsala, dirigendosi verso sud e verso la zona Sar.

Probabilmente inizierà fin da subito le ricerche di una barca che alla mezzanotte aveva lasciato la Libia con 23 persone a bordo, per la quale Alarm Phone aveva lanciato un'allerta, e di cui ancora non si hanno notizie.

In questa missione, sarà a bordo della Mare Jonio anche un prete, Don Mattia Ferrari che ha commentato la sua presenza in questo modo: «Sono il cappellano di bordo. Il mio compito è rappresentare la vicinanza della Chiesa sia a questi ragazzi che rischiano la vita per qualcosa in cui credono, sia ai migranti che arrivano dalla Libia. Siamo le prime persone che vedranno. Io voglio portare amicizia, sostegno spirituale e consolazione».

La seconda riguarda la denuncia/querela presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma da Alessandro Metz, armatore della nave Mare Jonio, contro il ministro dell'Interno Salvini e chiunque altro risulti responsabile, in fase di inchiesta, dei reati di cui agli articoli 595 e 368, comma 2°, del codice penale.

Questo è quanto ha dichiarato Alessandro Metz a commento dell'iniziativa. «Ho presentato questa mattina una denuncia-querela per diffamazione aggravata e calunnia nei confronti della proprietà della Mare Jonio. La direttiva "ad navem" fa delle affermazioni gravissime, calunniose e soprattutto false nei nostri confronti, dove si fa intendere che avremmo commesso il reato di immigrazione clandestina. Questo è falso. Diamo la possibilità al Ministro Matteo Salvini di non scappare e affrontare il processo, dove potremo verificare se ha ragione quello che afferma la direttiva, oppure se è falso».



Come ha commentato la nuova denuncia nei suoi confronti il ministro Salvini? In questo modo: «La nave dei centri sociali vuole denunciarmi, altra medaglia!»