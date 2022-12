Dharma, all’anagrafe Alessandra Trapani, nasce a Palermo il giorno 20 marzo del 1987.

All’età di cinque si trasferisce a Siena, dove risiede attualmente.

Grazie al padre cantante, ascolta fin da piccola i più grandi interpreti della musica italiana, fra cui Mina, Mia Martini, Lucio Dalla, Battisti e Pino Daniele. Capisce di aver ereditato la stessa passione e voce , iniziando così a studiare canto e a partecipare a vari concorsi canori.

Crescendo scoprirà il jazz, considerandolo un maestro di canto eccezionale. Le più belle voci femminili del jazz degli anni 90', in particolare Dinah Washington, Ella Fitzgerarld e Sarah Vaughan segneranno il suo stile musicale.

Ha partecipato a concorsi canori quali: “TARGA VECCHIETTA" per Siena tv, “Vocinuove.it", “SANREMO NEW TALENT, edizione summer e winter, “ Videofestival live" , “Musit", concorso canoro discografico online e molti altri.

Negli ultimi anni si dedica alla scrittura dei testi dei suoi brani; il suo singolo d’esordio, “ Balance “, è una canzone autobiografica, un invito ad andare avanti, a non fermarsi mai. Continuare a “ballare", qualsiasi cosa accada. In piedi, su una gamba sola, ascoltando il vento, il vento del cambiamento.

TITOLO BRANO: BALANCE

CATEGORIA: INEDITI

QUELLO CHE SUCCEDE SAI, ACCADE PERCHÉ DEVE

C’È UN'ALTRA STRADA PER TE CHE ORA NON VEDI TU

ESCI DALLA TUA MENTE

UN GRAN MAESTRO IL DOLORE

TI SEGNA E INSEGNA LEZIONI

SE NON RIESCO ADESSO, ALLORA QUANDO?

ALZA LE GONNE IL VENTO, SPETTINA I PENSIERI

CORRO CON LE GAMBE, CORRO CON LA TESTA

IN PIEDI SU UNA GAMBA SOLA, BALLO IN BALANCE

CORRO CON LE GAMBE, CORRO CON LA TESTA

IN PIEDI SU UNA GAMBA SOLA, BALLO IN BALANCE

PUNTUALMENTE IN RITARDO, SE NON ORA, QUANDO?

COME UN BOA IL PASSATO INGOIA INTERA LA PREDA

CADENDO APRO LE ALI, L'ARIA MI SOSTIENE

E CORRO CON LE GAMBE E CORRO CON LA TESTA

QUELLO CHE SUCCEDE SAI, ACCADE PERCHÉ DEVE

ALZA LE GONNE IL VENTO, SPETTINA I PENSIERI

OGGI E DOMANI,

TUTTO DOPOTUTTO

IN PIEDI SU UNA GAMBA SOLA, UN LIBRO SULLA TESTA