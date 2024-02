"Non mi trovo" è un monologo comico di Alessio Giannone, in arte Pinuccio, che racconta le sue disavventure quotidiane in un mondo dominato dalla tecnologia e dai social media. Pinuccio si sente inadeguato e fuori luogo, in costante lotta con le nuove abitudini e i nuovi linguaggi che proliferano online.

Lo spettacolo affronta con ironia e sarcasmo temi come: L'isolamento digitale, La dipendenza da smartphone, La superficialità dei social media, La nostalgia per il passato...

Pinuccio si sente solo e spaesato nel mondo virtuale dove non riesce a trovare il suo posto, è schiavo del suo telefono che controlla ossessivamente per rimanere connesso con il mondo esterno.

Pinuccio critica la cultura dell'apparenza e la ricerca ossessiva di like e follower e rimpiange un tempo in cui le relazioni umane erano più genuine e autentiche.

Lo spettacolo è caratterizzato da un ritmo serrato e da una comicità pungente. Pinuccio usa la sua ironia per mettere in luce le contraddizioni della società moderna e per far riflettere il pubblico su come la tecnologia stia cambiando le nostre vite.

"Non mi trovo" è uno spettacolo divertente e intelligente che offre spunti di riflessione su un tema di grande attualità. Lo spettacolo è adatto a un pubblico di tutte le età e può essere apprezzato da chiunque abbia a che fare con le sfide del mondo digitale.

La comicità di Pinuccio è pungente e mai banale, e riesce a mettere in luce le contraddizioni della società moderna con uno sguardo disincantato. Troverete "Non mi trovo" uno spettacolo molto piacevole e stimolante. Fa ridere e riflettere allo stesso tempo. Si consiglia a chiunque voglia trascorrere una serata divertente e intelligente.

19 febbraio 2024

ore 20,45



Noio presenta PINUCCIO



NON MI TROVO

di Alessio Giannone

elementi scenografici Marco Lodola

Dopo il grande successo della prima parte del tour, la comicità e la satira pungente di Alessio Giannone - alias Pinuccio di Striscia la notizia - approda ora a Milano con lo spettacolo Non mi trovo, ritratto della famiglia 4.0, ovvero quella che oggi nasce, si sposa, si lascia a favore di fotocamera. Pinuccio porterà in scena questo suo nuovo spettacolo durante il quale emergeranno, tra risate e riflessioni, racconti di varie e bizzarre nuove abitudini di vita social, affiancate a ricordi di vita reale e di meravigliosa normalità. Come siamo cambiati negli ultimi vent'anni? "Assai", secondo Giannone, che con la lente della satira racconta il nuovo focolare dell'italiano medio, portando in scena una galleria esilarante di ricevimenti di nozze super pacchiani, ecografie svelate in un post, esibizione di pupi e balletti. Tanto che il comico, già autore di Annessi e Connessi. La vita al tempo dei social (ed. Mondadori), implora un giudice immaginario di condannarlo all'ergastolo, così senza cellulare potrà nascondersi da questo mondo sempre in mostra a cui sente di non appartenere più. "Sono partito dai ricordi della mia infanzia - dice lui, barese, classe 1979 - fatti di molte meno immagini, perché i social non c'erano. Oggi pubblichiamo in media 25 foto al giorno. Prima, sviluppavamo un rullino da 36 foto dopo un'intera estate. Di queste, dieci venivano sfocate, quattro con gli occhi chiusi e due con gli occhi rossi demoniaci. E poi c'era sempre quella in cui mia madre mi diceva: Non sto bene, buttala. Non mancava mai anche quella per la nonna, serviva in caso di dipartita nell'anno in corso”. Accompagnato da un chitarrista e dagli elementi scenografici firmati da Marco Lodola, la voce narrante di Giannone ci guida in un divertente viaggio antropologico attraverso filmati pescati dal web in cui nonni, bambini, fidanzati vengono coinvolti in questa fiera della vanità digitale.

