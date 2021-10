Via libera alla somministrazione concomitante del vaccino Covid-19 e del vaccino antinfluenzale. Lo prevede la bozza di circolare 'Intervallo temporale tra la somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e altri vaccini' inviata a enti e Regioni dal ministero della Salute.

"Sarà possibile programmare - si legge - la somministrazione dei due vaccini nella medesima seduta vaccinale".

"Anche quest'anno la vaccinazione antinfluenzale sarà molto importante per proteggere al meglio soprattutto le persone più fragili", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Comunque bisogna capire come sarà organizzata la gestione delle somministrazioni. Infatti, gran parte di vaccini antinfluenzali è somministrata dai medici curanti. Se questi non saranno anche vaccinatori anti-Covid o non potranno, ad esempio, somministrare il vaccino Pfizer o Moderna... la gestione delle inoculazioni potrebbe diventare caotica

Staremo a vedere, ma siamo abituati a... diciamo... piccole distrazioni da parte del governo!