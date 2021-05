È stato il turco Calhanoglu, dopo soli 6' dall'inizio della partita sfruttando un velo di Kessie su passaggio di Saelemaekers, a portare in vantaggio il Milan nell'incontro per la 34.esima giornata di Serie A, che ha visto i rossoneri sconfiggere per 2-0 il Benevento. È nella ripresa, al 60', che Theo Hernandez segna la seconda rete, ribattendo a rete un tiro di Ibrahimovic respinto in precedenza dal portiere Montipò.

Un risultato forse giusto, ma non va dimenticato neppure che il Benevento non si è limitato farsi prendere a pallonate... tutt'altro! Il risultato è giustificato solo dall'imprecisione dimostrata dai campani che non sono riusciti a finalizzare nello specchio della porta le non poche azioni da gol create. Inoltre, nel finale, Calvarese e il Var non hanno concesso alle "Streghe" un calcio di rigore per un evidente fallo di mano in area.

La vittoria di sabato è fondamentale per il Milan che torna momentaneamente secondo in classifica con 69 punti, uno in più dell'Atalanta, proprio alla vigilia dello scontro diretto con la Juventus.

Si complica invece la lotta per non retrocedere per la formazione di Inzaghi - terz'ultima con 31 punti - che, a sua volta, si giocherà molte delle sue possibilità di salvezza nello scontro diretto col Cagliari, previsto anch'esso nel prossimo turno.







Crediti immagine: twitter.com/acmilan/status/1388600363587100673