Dopo le stars internazionali multiplatino Sean Kingston e Fatman Scoop, anche Alexandra Stan entra nel mondo di Vibranium, etichetta musicale indipendente fondata pochi mesi fa dall'imprenditore italiano Marco Melega.

Distribuita in tutto il mondo da Sony Music Group, Vibranium ha rilasciato l'11 Marzo scorso il singolo "On My Way" di MasterM feat Fatman Scoop x Vanessa Elly x Kay, secondo titolo del proprio catalogo.

Il singolo, ormai prossimo ai 100.000 streams su Spotify in circa una settimana, è il secondo di MasterM che ha debuttato la scorsa estate proprio su Vibranium. Il suo primo lavoro ha visto il feat. di Sean Kingston, star internazionale pluripremiata e conosciuta principalmente per il brano "Beatiful Girls", che cuba circa 1 miliardo di visualizzazioni su Youtube.

La label discografica 3.0, che punta ad investire sulla musica nell'ottica delle opportunità della finanza decentralizzata e del metaverso, piace alle stars internazionali. E' infatti recente l'annuncio dell'ingresso di Alexandra Stan in Vibranium, per la produzione di un singolo che con tutta probabilità verrà rilasciato prima dell'estate 2022.

Diventata famosa in tutto il mondo nel 2011 grazie alla hit “Mr. Saxobeat”, che raggiunse la top 10 nelle classifiche di circa 30 nazioni, ponendosi al 21º posto nella Billboard Hot 100, la Stan nel corso della sua carriera ha ottenuto altri successi commerciali grazie a tracce come “Get Back”, “Lemonade”, “Cliché (Hush Hush)”, “We Wanna”, “Cherry Pop”, “I Did It” e “Mama”.

Alexandra vanta inoltre collaborazioni con Jahmmi, Inna, Daddy Yankee, LiToo e con le sorelle NERVO; ha pubblicato ben 4 album e vinto svariati premi, tra cui un MTV Video Music Award. A marzo del 2022 ha pubblicato prima il singolo “Aleasa”, che ha ottenuto un buon successo nel suo paese, e successivamente “Bad at Hating You”.